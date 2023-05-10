"Три Ведмеді" отримали кредит на 210 млн грн для забезпечення експорту до Польщі

"Райффайзен Банк" видав українському виробнику морозива та заморожених напівфабрикатів “Три Ведмеді” беззаставний кредит на 210 млн грн. Кошти, надані під страхове покриття державного Експортно-кредитного агентства (ЕКА), буде використано для здійснення експорту до Польщі. Про це повідомила пресслужба ЕКА.

Зазначається, що загальна сума прокредитованого зовнішньоекономічного договору становить 600 млн грн. А страхова відповідальність ЕКА перед "Райффайзен Банком" становить 178,5 млн грн.

"Ця угода поки що є найбільшою у поточному році, а її виконання може принести країні 600 млн грн експортної виручки, а отже – відповідний притік валюти та податкових надходжень до державного бюджету", – сказав в.о. голови правління ЕКА Руслан Гашев.

Зазначимо, що єдиним засновником та акціонером ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" є держава в особі Кабінету міністрів України.

Влітку 2022 року Міністерство економіки та ЕКА в партнерстві з українськими банками запустили портфельне страхування кредитів на виконання експортних угод зі спрощеними вимогами до застави. Мехнізм запровадили з метою широкої підтримки, відновлення та збільшення присутності українських виробників та постачальників робіт і послуг на світових ринках.