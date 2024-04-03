Компанія "Три ведмеді" придбала польський завод з виробництва морозива Nordis

Компанія "Три ведмеді", яка є одним із найбільших виробників морозива та заморожених напівфабрикатів в Україні, придбала польську компанію Nordis, що володіє заводом заморожених продуктів.

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Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що один із найбільших виробників заморожених продуктів в Україні придбав перший актив за кордоном. З кінця минулого року власник компанії "Три ведмеді" отримав контроль над польською Nordis, яка володіє заводом заморожених продуктів.

Як свідчать дані реєстра Міністерства юстиції Польщі, у вересні 2023 року у польського заводу з виробництва напівфабрикатів і морозива Nordis змінився менеджмент. Новим власником підприємства став засновник компанії "Три ведмеді" Дмитро Ушмаєв. До наглядової ради Nordis увійшов директор українського виробника Андрій Тищенко.

"Ми дійсно придбали завод Nordis у Польщі", – підтвердив виданню Ушмаєв.

У власності Nordis – завод на заході країни у 53 км від Німеччини і складські приміщення. Компанія виробляє більше 100 видів морозива і напівфабрикатів. Також Nordis має свою дистрибуційну мережу у 19 містах Польщі. Попередній власник і CEO Nordis – Славомір Янковський, про що свідчить польський реєстр прав власності.

Про те, що компанія "Три ведмеді" планує експансію на європейський ринок, стало відомо ще навесні 2023 року. Для цього вона взяла беззаставний кредит в розмірі 210 млн грн в Райффайзен Банку під страхове покриття Експортно-кредитного агентства. Позика повинна була бути використана на здійснення експорту до Польщі.

"Зараз ми реалізуємо стратегію експортної експансії. Нашим цільовим ринком є Польща, де ми присутні з липня 2022 року", – розказав засновник і президент ТОВ "Три Ведмеді".

Він додав, що ринки збуту будуть поступово розширюватися і на інші країни Європи.