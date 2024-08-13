Митники конфіскували російські автозапчастини на 5,7 млн грн: товар передали бригаді “Азов”

Митники вилучили російські автозапчастини на суму 5,7 мільйонів гривень, що були ввезені в Україну незаконно. Товар передали бригаді спецпризначення “Азов” для ремонту автотранспорту, який використовується під час бойових завдань. Про це повідомляє Державна митна служба України.

Київські митники виявили спробу незаконного ввезення великої партії різноманітних автозапчастин російського виробництва для транспортних засобів Камаз, ГАЗ, Газель та інших, загальною вагою 23 тонни.

Товар було ввезено з наміром приховати його походження, і митне оформлення було негайно припинено після встановлення, що запчастини були вироблені в Росії та переміщені через Білорусь після початку повномасштабного вторгнення.



Запчастини були вилучені Теруправлінням ДБР у м. Києві в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

За рішенням суду, запчастини були конфісковані у компанії-імпортера та передані бригаді “Азов” для ремонту автотранспорту, що використовується під час бойових дій.



Нагадаємо, що подібна ситуація трапилася у 2023 році. Тоді на Чернівецькій митниці виявили вантажівку з російськими автозапчастинами для автомобілів ВАЗ, які намагалися завезти в Україну під виглядом товарів з Китаю.

Було вилучено 800 коробок із запчастинами на суму майже 2,5 млн грн. Товар був переданий Чернівецькій ОВА для потреб ЗСУ.