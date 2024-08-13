Таможенники конфисковали российские автозапчасти на 5,7 млн грн: товар передали бригаде "Азов"

Таможенники изъяли российские автозапчасти на сумму 5,7 миллиона гривен, которые были ввезены в Украину незаконно. Товар передали бригаде спецназначения "Азов" для ремонта автотранспорта, используемого во время боевых задач. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Киевские таможенники обнаружили попытку незаконного ввоза крупной партии различных автозапчастей российского производства для транспортных средств Камаз, ГАЗ, Газель и других, общим весом 23 тонны.

Товар был ввезен с намерением скрыть его происхождение и таможенное оформление было немедленно прекращено после установления, что запчасти были произведены в России и перемещены через Беларусь после начала полномасштабного вторжения.



Запчасти были изъяты Теруправлением ДБР в г. Киеве в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

По решению суда, запчасти были конфискованы у компании-импортера и переданы бригаде "Азов" для ремонта автотранспорта, используемого во время боевых действий.



Напомним, что подобная ситуация произошла в 2023 году. Тогда на Черновицкой таможне обнаружили грузовик с российскими автозапчастями для автомобилей ВАЗ, пытавшихся завезти в Украину под видом товаров из Китая.

Было изъято 800 коробок с запчастями на сумму около 2,5 млн грн. Товар был передан Черновицкой ОВА для нужд ВСУ.