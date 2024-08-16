В Украине внедрили новую автоматизированную систему таможенного оформления на границе

Государственная таможенная служба Украины 15 августа успешно завершила введение новой автоматизированной системы таможенного оформления во всех автомобильных пунктах пропуска на государственной границе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГМС.

"Это важный этап масштабной цифровой реформы таможни, направленной на оптимизацию процессов, упрощение процедур, экономию времени и снижение затрат для бизнеса", — подчеркнули в ГМС.

Новая система также способствует ускорению пересечения границы для граждан.

Ключевым элементом новой системы явилось ее интегрирование с автоматизированной системой управления рисками, которая уже продемонстрировала свою эффективность на ранее внедренных модулях.

"Эта система, уже продемонстрировавшая свою надежность и быстродействие на ранее внедренных модулях, позволяет более эффективно выявлять и минимизировать риски, связанные с перемещением товаров через границу. Кроме того, она помогает качественно отрабатывать выявленные риски, обеспечивая высокий уровень контроля и безопасности в пунктах пропуска", — говорится в сообщении.

Сообщается, что система позволяет более эффективно выявлять и минимизировать риски, связанные с перемещением товаров через границу, обеспечивая высокий уровень контроля и безопасности.

В Гостаможне добавляют, что нововведения предполагают введение дополнительных составляющих, спроектированных с учетом европейской интеграции, что позволит улучшить взаимодействие с таможенными системами ЕС.

Проект стал возможным благодаря финансовой поддержке международных партнеров, которые помогли создать надежную ИТ-инфраструктуру для бесперебойной работы системы и защиты, а цифровая трансформация таможни продолжает приближать Украину к европейским стандартам.

Гостаможслужба выявила нарушений на 13,4 млрд грн

За первые шесть месяцев 2024 года таможни Государственной таможенной службы Украины зафиксировали значительный рост выявленных нарушений таможенных правил.

Согласно официальным данным, было выявлено 5078 нарушений на общую сумму 13,4 млрд. грн., что почти втрое превышает показатели аналогичного периода 2023 года. В 1407 делах о нарушении таможенных правил были временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 217 млн грн.

На рассмотрение в суд таможнями передано 2543 дела о возбуждении таможенных правил на сумму 11 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами, включая заведенные в предыдущие периоды, были наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму более 1 млрд грн.

Напомним, за апрель 2024 года в общий фонд государственного бюджета от таможни поступило 154,6 млрд гривен, план был перевыполнен на 14,8% – 6,3 млрд грн.

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