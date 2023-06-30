"Эпицентр К" получил льготы на таможне

ООО "Эпицентр К" 29 июня получило авторизацию АЭО (Авторизованный экономический оператор) типа "о предоставлении права на применение упрощений". Предприятие стало вторым в стране, получившим льготный статус для проведения операций на таможне.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

Первый сертификат авторизованного экономического оператора (АЭО) в Украине получила компания ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" в марте 2021 года.

Со статусом АЭО "Эпицентр К" будет иметь приоритетный, а значит, более быстрый доступ к упрощениям, предусмотренным как Таможенным кодексом Украины, так и Конвенцией о процедуре совместного транзита.

Компания, в частности, имеет теперь следующие льготы:

выполнение таможенных формальностей в отношении товаров в первоочередном порядке;

уменьшение автоматизированной системой управления рисками форм и объемов таможенного контроля товаров предприятия.

"Государственная таможенная служба Украины в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС, продолжает работу по внедрению программы АЭО и призывает субъектов внешнеэкономической деятельности подавать заявки на авторизацию", - отметили в таможне.

В настоящее время на разных этапах Гостаможслужба рассматривает 14 заявлений о предоставлении авторизаций АЭО.

В октябре 2022 года в Таможенный кодекс Украины внесли изменения, в частности: 1. Устранены ограничения в отношении предприятий, которые могут претендовать на статус АЭО, в зависимости от их роли в международной цепи поставки.

2. Исключены положения об установлении минимального срока проведения таможенными органами оценки соответствия предприятия, а также количества одновременно поданных заявлений о предоставлении авторизации, которые могут быть рассмотрены в таможенных органах.

3. Предусмотрена возможность учета целей оценки соответствия имеющихся у предприятия авторизаций.

4. Существенно уменьшены на период действия военного положения коэффициенты платежеспособности и ликвидности платежеспособности. Информация для предприятий, планирующих получить авторизацию АЭО (Приховати)