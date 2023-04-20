В Раде предлагают возобновить проверки на таможне, отмененные после полномасштабного вторжения

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №9224 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины об особенностях осуществления таможенного контроля в период действия военного положения". Документ предусматривает возврат некоторых мер по проверке на таможне.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Законопроект предлагает возобновить с 1 июля 2023 года полномочия таможенных органов на проведение документальных проверок соблюдения требований законодательства Украины по вопросам таможенного дела.

В частности, речь идет о возобновлении проверки своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты таможенных платежей при перемещении товаров через таможенную границу Украины. В то же время авторы документа предлагают определить особенности проведения таких проверок во время военного положения на территории Украины.

В пояснительной записке уточняют, что если плательщик в течение 30 дней уплатит налоговое обязательство, начисленное по результатам проверки после 1 июля, то предлагается не налагать административные взыскания за нарушение таможенных правил.

Порядки оформления таможенными органами результатов посттаможенного контроля, а также результатов документальных проверок соблюдения требований законодательства Украины по таможенному делу должны определяться центральным органом исполнительной власти.

"Документальные проверки своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты таможенных платежей являются одной из форм таможенного контроля, в ходе которой проверяются данные таможенных деклараций и сведения в них. Однако на сегодняшний день таможенные органы лишены возможности осуществлять одну из форм таможенного контроля, обязательность которой определены условиями Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур", — объясняют авторы свою мотивацию.

Напомним, сейчас в Верховной Раде на законодательном уровне обсуждается реформа Гостаможслужбы. Недавно комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, главой которого является Даниил Гетманцев, рекомендовал принять законопроект №6490 о перезагрузке ГТС.