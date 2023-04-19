- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
Украина больше всего покупает товаров из Китая, а продает в Польшу
За первый квартал 2023 года в Украину импортировали товаров на сумму $15,5 млрд, а экспортировали на сумму $10,3 млрд.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Отмечается, что за первый квартал 2023 года товарооборот составил $25,8 млрд, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.
При этом налогооблагаемый импорт составил $12,5 млрд, что составляет 80% от общих объемов импортируемых товаров.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину:
- Китай - $2,6 млрд
- Польша - $1,6 млрд
- Германия - $1,1 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в :
- Польшу - на $1,5 млрд,
- Китай - на $1 млрд,
- Румынию – на $997 млн.
В общих объемах ввозимых в январе-марте 2023 года товаров 71% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт - $4,4 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 27,8 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей);
- топливно-энергетические товары - $3,6 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 23,3 млрд грн, что составляет 23% поступлений таможенных платежей);
- продукция химической промышленности - $2,8 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 19,7 млрд грн, что составляет 19% поступлений таможенных платежей).
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — $6,7 млрд;
- металлы и изделия из них - $929 млн;
- машины, оборудование и транспорт - $812 млн.
При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 333,1 млн. грн.
Напомним, что в 2022 году внешнеторговый товарооборот упал на 30%. При этом изменилась структура торговли: в экспорте выросла доля продукции сельского хозяйства, а в импорте превалировало топливо, разное оборудование и транспортные средства.
Источник фото: ua.depositphotos.com