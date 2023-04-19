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Экономика
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Украина больше всего покупает товаров из Китая, а продает в Польшу

импорт
За первый квартал 2023 года товарооборот составил $25,8 млрд, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года

За первый квартал 2023 года в Украину импортировали товаров на сумму $15,5 млрд, а экспортировали  на сумму $10,3 млрд.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Отмечается, что за первый квартал 2023 года товарооборот составил $25,8 млрд, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

При этом налогооблагаемый импорт составил $12,5 млрд, что составляет 80% от общих объемов импортируемых товаров.

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину:

  • Китай - $2,6 млрд
  • Польша - $1,6 млрд
  • Германия - $1,1 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в :

  • Польшу - на $1,5 млрд,
  • Китай - на $1 млрд,
  • Румынию – на $997 млн.

В общих объемах ввозимых в январе-марте 2023 года товаров 71% составили следующие категории товаров:

- машины, оборудование и транспорт - $4,4 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 27,8 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей);

- топливно-энергетические товары - $3,6 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 23,3 млрд грн, что составляет 23% поступлений таможенных платежей);

- продукция химической промышленности - $2,8 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 19,7 млрд грн, что составляет 19% поступлений таможенных платежей).

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

  • продовольственные товары — $6,7 млрд;
  • металлы и изделия из них - $929 млн;
  • машины, оборудование и транспорт - $812 млн.

При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 333,1 млн. грн.

Фото 2 — Украина больше всего покупает товаров из Китая, а продает в Польшу

Напомним, что в 2022 году внешнеторговый товарооборот упал на 30%. При этом изменилась структура торговли: в экспорте выросла доля продукции сельского хозяйства, а в импорте превалировало топливо, разное оборудование и транспортные средства.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Светлана Манько