Україна найбільше купує товарів з Китаю, а продає до Польщі

Протягом першого кварталу 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $15,5 млрд, а експортували на суму $10,3 млрд.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Зазначається, що за перший квартал 2023 року товарообіг склав $25,8 млрд, що на 7% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.

При цьому оподаткований імпорт склав $12,5 млрд, що становить 80% загальних обсягів імпортованих товарів.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай — $2,6 млрд

Польща — $1,6 млрд

Німеччина — $1,1 млрд.

Експортували з України найбільше до:

Польщі — на $1,5 млрд,

Китаю — на $ 1 млрд,

Румунії — на $997 млн.

У загальних обсягах ввезених у січні-березні 2023 року товарів 71% склали наступні категорії товарів:

- машини, устаткування та транспорт — $4,4 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 27,8 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів);

- паливно-енергетичні товари — $3,6 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 23,3 млрд грн, що складає 23% надходжень митних платежів);

- продукція хімічної промисловості — $2,8 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 19,7 млрд грн, що складає 19% надходжень митних платежів).

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $6,7 млрд ;

метали та вироби з них — $929 млн;

машини, устаткування та транспорт — $812 млн.

При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 333,1 млн грн.

Нагадаємо, що в 2022 році зовнішньоторговельний товарообіг впав на 30%. При цьому змінилася структура торгівлі: в експорті зросла частка продукції сільського господарства, а в імпорті превалювало паливо, різне обладнання та транспортні засоби.

Джерело фото: ua.depositphotos.com