Бізнес занепокоєний затримкою видачі ліцензій для імпорту та експорту деяких товарів

У грудні 2019 року було прийнято Закон №376-IX, яким передбачається, що для імпорту/експорту товарів, що містять озоноруйнівні або фторовані парникові гази, такі як теплові насоси, кондиціонери, холодильне обладнання, необхідно отримувати ліцензію на імпорт/експорт контрольованих речовин та товарів.

Про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Зазначається, що ліцензія видається Мінекономіки за погодженням з Міндовкілля.

Однак, за інформацією від компаній-членів ЄБА, наразі відбуваються затримки з отриманням ліцензій за поданими заявками.

"Деякі компанії вже декілька місяців не можуть отримати ліцензії. Це створює перешкоди для виконання ними зобов’язань перед контрагентами, нормального ведення господарської діяльності і сплати необхідних податків до державного бюджету", - зауважують в ЄБА.

Більше того, за інформацією від бізнесу, аналогічні випадки, на жаль, мають місце і з отриманням інших видів ліцензій.

"Бізнес акцентує, що така ситуація є недопустимою, особливо в непростих для країни воєнних умовах, коли потрібно не лише підтримувати, але і розвивати економічний фронт. Потрібно максимально сприяти, а не гальмувати ведення підприємницької діяльності. Тому, вкрай необхідно, по перше, відновити процес видачі ліцензій. По-друге, спростити процедури видачі ліцензій в цілому", - наголошують в ЄБА.

Асоціація вже неодноразово надавала пропозиції, які б дозволити спростити та суттєво прискорити процес їх видачі, наприклад, шляхом виключення необхідності подання документів при отриманні ліцензій, які не пов’язані із поставками товарів, для яких отримується ліцензія, та які наразі вимагаються та перевіряються юристами Мінекономіки (наприклад, зовнішньо-економічні договори з усіма додатками до них що на практиці змушує компанії або подавати тисячі сторінок документів, або перепідписувати договори зі своїми штаб-квартирами під кожну поставку).

Більше того, інформація, яка вимагається для отримання ліцензій, наприклад, щодо цін, митниці ввезення, точної специфікації товару фактично не має відношення до суті самої ліцензії, ціллю якої є отримання звітності щодо кількості контрольованих речовин, що ввозяться в Україну.

Тому ЄБА звернулася до міністра економіки України Юлії Свириденко та міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця з проханням сприяти прискоренню видачі ліцензій.

"Робота абсолютно кожної компанії є вкрай важлива для країни – про це міністри неодноразово наголошували. Тож важливо це демонструвати і словом, і справою", - наголосили в ЄБА.

Нагадаємо, Міністерство економіки готове цього року скасувати 47% ліцензій і дозволів, що регулюють господарську діяльність.