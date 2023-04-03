"В двох сферах відстаємо на роки": Україні потрібно адаптувати 29 тис правових актів для вступу в ЄС

Загалом Євросоюз надав українській стороні 29 тисяч актів права, які Київ має імплементувати до моменту підписання Угоди про вступ в ЄС. Серед них — акти, які стосуються екології і зеленої трансформації. В цих сферах фіксують найбільшу віддаленість від європейської правової бази.

Про це заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає пресслужба ЄБА.

Київ планує розпочати перемовини з Брюсселем наприкінці 2023 року, вони триватимуть допоки в блоці не оцінять Україну як спроможного та конкурентоздатного члена ЄС. У Кабміні очікують, що Україна вступить до ЄС у 2029 році.

Перед вступом України в європейській системі регулювання, зокрема в контексті інтеграції аграрного ринку, також мають внести деякі зміни. Станом на початку квітня триває процес self screening – це оцінка відповідності українського законодавчого та регуляторного поля європейським стандартам.

Сторони готуються представити проміжний результат у червні 2023 року, плануються, що self screening буде повністю завершений до кінця року, в його результати будуть оприлюднені. Коли Україна стане членом ЄС то змінить свій статус і в деяких міжнародних організаціях, зокрема, СОТ. Тому в цьому напрямку також планують запровадити деякі зміни, які, як обіцяють в уряді, спочатку обговорять з бізнесом.

Найбільше зусиль в контексті імплементації правових актів Україні потрібно буде зробити у:

Сфері екології і зеленої трансформації; Фармацевтичному бізнесі; Сільському господарстві, де впроваджена лише третина від усіх необхідних змін; У сфері трудових відносин.

Крім того, в Україні ще мають провести ряд реформ, зокрема, в судовій системі. Загалом за 2022 рік прогрес України у виконанні угоди про асоціацію з Євросоюзом зріс на 9%. Загалом Україна вже виконала 72% всіх зобов’язань, передбачених угодою.

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