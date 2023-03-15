Дипломат спрогнозував, коли ЄС може представити проміжний звіт щодо готовності України до переговорів про вступ

Україна демонструє "дуже хороший" темп на шляху до вступу до Євросоюзу. Проміжний звіт щодо готовності України до переговорів про вступ ЄС може представити ближче до літа.

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Про це заявив голова Представництва України при Євросоюзі Всеволод Ченцов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Сподіваюся, цей проміжний звіт, який Комісія має представити (зараз ще дата не зафіксована, але, скоріш за все, це буде десь ближче до літа), дозволить зафіксувати належну динаміку, і протягом ще кількох місяців, які в нас залишатимуться до жовтня, умовно… ми зможемо вже зафіксувати, скажімо, повне виконання цих умов і що виконання цих умов буде достатньо, щоб перейти до наступного етапу – почати переговори", – зазначив він.

Дипломат не зміг спрогнозувати, скільки триватимуть переговори, однак зауважив, що Україна хоче підготуватися до них належним чином і максимально підвищити відсоток адаптації Угоди про Асоціацію, щоби потім "рухатися в темпі".

Коментуючи закон про конкурсний відбір претендентів на посади суддів Конституційного суду і зауваження щодо нього Венеціанської комісії, він зазначив, що Київ "знайде правильний вихід з цієї ситуації".

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що навесні очікується попередня оцінка щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії, необхідних для вступу в Європейський Союз. А додаткові рекомендації планується виконати до кінця року.