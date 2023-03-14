ЄС розробляє власний закон про "іноагентів": що відомо

Європейський Союз працює над власним законом про "іноземних агентів", який вимагатиме від неурядових груп, консультантів та наукових установ розкривати будь-яке фінансування з-за меж ЄС.

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Про це повідомляє Politico з посиланням на три джерела.

Наразі підготовка законопроєкту перебуває на ранньому етапі і буде завершена не раніше травня.

Зазначається, що цей документ навряд чи буде націлений на окремих осіб, але змусить комерційні та некомерційні організації в усьому блоці розкрити фінансування поза ЄС.

Видання додає, що протягом останніх років Європа зіткнулася зі значною кількістю випадків зовнішнього впливу - від російських кампаній зі злому та витоку інформації, спрямованих на зміну результатів виборів, до китайських грантів для університетів, спрямованих на формування риторики щодо прав людини.

Зазначається, що критики називають незручним вибір часу для цього законопроєкту, адже працюють над ним саме тоді, коли в Грузії спалахнули протести проти подібного законопроекту.

Нагадаємо, в Тбілісі мітинги розпочалися 7 березня на тлі рішення парламенту підтримати законопроєкт про "іноагентів". Силовики почали застосовувати проти протестувальників газ та водомети. Ймовірно, десятки громадян постраждали під час спроби розігнати мітинг.

Парламент Грузії 10 березня припинив розгляд законопроекту "про реєстрацію іноземних агентів", тим самим офіційно відкликавши його.