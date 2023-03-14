ЕС разрабатывает собственный закон об "иноагентах": что известно

Европейский Союз работает над собственным законом об "иностранных агентах", который будет требовать от неправительственных групп, консультантов и научных учреждений раскрывать любое финансирование из-за пределов ЕС.

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Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника.

В настоящее время подготовка законопроекта находится на раннем этапе и будет завершена не раньше мая.

Отмечается, что этот документ вряд ли будет нацелен на отдельных лиц, но заставит коммерческие и некоммерческие организации во всем блоке раскрыть финансирование из-за пределов ЕС.

Издание добавляет, что в последние годы Европа столкнулась со значительным количеством случаев внешнего влияния - от российских кампаний по взлому и утечке информации, направленных на изменение результатов выборов, до китайских грантов для университетов, направленных на формирование риторики по правам человека.

Отмечается, что критики называют неудобным выбор времени для этого законопроекта, ведь работают над ним именно тогда, когда в Грузии вспыхнули протесты против подобного законопроекта.

Напомним, в Тбилиси митинги начались 7 марта на фоне решения парламента поддержать законопроект об "иноагентах". Силовики стали применять против протестующих газ и водометы. Вероятно, десятки граждан пострадали при попытке разогнать митинг.

Парламент Грузии 10 марта прекратил рассмотрение законопроекта "о регистрации иностранных агентов", тем самым официально отозвав его.