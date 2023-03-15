Дипломат спрогнозировал, когда ЕС может представить промежуточный отчет о готовности Украины к переговорам о вступлении

Украина демонстрирует "очень хороший" темп на пути вступления в Евросоюз. Промежуточный отчет о готовности Украины к переговорам о вступлении ЕС может представить ближе к лету.

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Об этом заявил глава Представительства Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов в интервью "Радио Свобода".

"Надеюсь, этот промежуточный отчет, который Комиссия должна представить (сейчас еще дата не зафиксирована, но, скорее всего, это будет где-то ближе к лету), позволит зафиксировать должную динамику, и в течение нескольких месяцев, которые у нас будут оставаться до октября, условно… мы сможем уже зафиксировать, скажем, полное выполнение этих условий и что выполнение этих условий будет достаточно, чтобы перейти к следующему этапу – начать переговоры", – отметил он.

Дипломат не смог спрогнозировать, сколько продлятся переговоры, однако отметил, что Украина хочет подготовиться к ним должным образом и максимально повысить процент адаптации Соглашения об Ассоциации, чтобы потом "двигаться в темпе".

Комментируя закон о конкурсном отборе претендентов на должности судей Конституционного суда и замечания к нему Венецианской комиссии, он отметил, что Киев "найдет правильный выход из сложившейся ситуации".

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что весной ожидается предварительная оценка по выполнению Украиной рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для вступления в Европейский Союз. Дополнительные рекомендации планируется выполнить до конца года.