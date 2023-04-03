"В двух сферах отстаем на годы": Украине нужно адаптировать 29 тыс правовых актов для вступления в ЕС

В общей сложности Евросоюз предоставил украинской стороне 29 тысяч актов права, которые Киев должен имплементировать до момента подписания Соглашения о вступлении в ЕС. Среди них акты, касающиеся экологии и зеленой трансформации. В этих областях фиксируют наибольшую отдаленность от европейской правовой базы.

Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает пресс-служба ЕБА.

Киев планирует начать переговоры с Брюсселем в конце 2023 года, они будут продолжаться, пока в блоке не оценят Украину как состоятельного и конкурентоспособного члена ЕС. В Кабмине ожидают, что Украина вступит в ЕС в 2029 году.

Перед вступлением Украины в европейской системе регулирования, в частности в контексте интеграции аграрного рынка, также должны быть внесены некоторые изменения. По состоянию на начало апреля продолжается процесс self screening – это оценка соответствия украинского законодательного и регуляторного поля европейским стандартам.

Стороны готовятся представить промежуточный результат в июне 2023 года, планируется, что self screening будет полностью завершен к концу года, в его результаты будут обнародованы. Когда Украина станет членом ЕС, то изменит свой статус и в некоторых международных организациях, в частности, ВОТ. Поэтому в этом направлении также планируют ввести некоторые изменения, которые, как обещает правительство, сначала обсудят с бизнесом.

Больше всего усилий в контексте имплементации правовых актов Украине предстоит сделать в:

Сфере экологии и зеленой трансформации; Фармацевтическом бизнесе; Сельском хозяйстве, где внедрена только треть всех необходимых изменений; В сфере трудовых отношений.

Кроме того, в Украине еще предстоит провести ряд реформ, в частности, в судебной системе. За 2022 год прогресс Украины в выполнении соглашения об ассоциации с Евросоюзом вырос на 9%. В целом, Украина уже выполнила 72% всех обязательств, предусмотренных соглашением.

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