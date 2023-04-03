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Еврокомиссия планирует порекомендовать старт переговоров о вступлении Украины в ЕС, – журналист
Европейская комиссия будет рекомендовать начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. Такое же решение будет и в отношении Молдовы. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
По его словам, Еврокомиссия предоставит обновленную информацию о статусе вступления Украины, Молдовы и Грузии в ЕС в мае. А отчет о расширении Евросоюза ожидается в октябре 2023 года.
"Осталось 6 месяцев, но рабочее предположение уже сейчас: рекомендация начать переговоры о присоединении Украины и Молдовы и статусе кандидата для Грузии", - написал Йозвяк.
Напомним, 23 июня 2022 года Европейский совет решил предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены Европейского союза.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Для следующих шагов и процедур на пути вступления Украина должна выполнить рекомендации Еврокомиссии, которые касаются:
- реформы Конституционного суда Украины;
- судебной реформы;
- борьбы с коррупцией;
- борьбы с отмыванием средств;
- антиолигархического закона;
- аудиовизуального законодательства;
- законодательства о нацменьшинствах.
В начале февраля 2023 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что весной ведомство предоставит устное обновление по выполнению Украиной рекомендаций, а письменный отчет о прогрессе будет осенью.
В свою очередь президент Евросовета Шарль Мишель недавно отметил, что страны Евросоюза могут обсудить перспективу старта переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок на предстоящем зимнем саммите, который состоится в декабре.