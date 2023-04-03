Єврокомісія планує порекомендувати старт перемовин про вступ України до ЄС, – журналіст

Європейська комісія рекомендуватиме розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу. Таке ж рішення буде й щодо Молдови. Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, Єврокомісія надасть оновлену інформацію про статус вступу України, Молдови та Грузії до ЄС у травні. А звіт про розширення Євросоюзу очікується у жовтні 2023 року.

"Залишилося 6 місяців, але робоче припущення вже зараз: рекомендація розпочати переговори про приєднання України й Молдови та статус кандидата для Грузії", – написав Йозвяк.

Нагадаємо, 23 червня 2022 року Європейська рада вирішила надати Україні та Молдові статусу кандидатів у члени Європейського союзу.

Для наступних кроків і процедур на шляху до вступу Україна має виконати рекомендації Єврокомісії, які стосуються:

реформи Конституційного суду України;

судової реформи;

боротьби з корупцією;

боротьби з відмиванням коштів;

антиолігархічного закону;

аудіовізуального законодавства;

законодавства про нацменшини.

На початку лютого 2023 президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що навесні відомство надасть усне оновлення щодо виконання Україною рекомендацій, а письмовий звіт щодо прогресу буде восени.

Своєю чергою президент Євроради Шарль Мішель нещодавно зазначив, що країни Євросоюзу можуть обговорити перспективу старту перемовин про вступ України та Молдови до блоку на майбутньому зимовому саміті, який відбудеться в грудні.