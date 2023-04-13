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Бизнес обеспокоен задержкой выдачи лицензий на импорт и экспорт некоторых товаров
В декабре 2019 года был принят Закон №376-IX, предусматривающий, что для импорта/экспорта товаров, содержащих озоноразрушающие или фторированные парниковые газы, такие как тепловые насосы, кондиционеры, холодильное оборудование, необходимо получать лицензию на импорт/экспорт контролируемых веществ и товаров.
Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).
Отмечается, что лицензия выдается Минэкономики по согласованию с Минприроды.
Однако, по информации от компаний-членов ЕБА, происходят задержки с получением лицензий по поданным заявкам.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Некоторые компании уже несколько месяцев не могут получить лицензии. Это создает препятствия для выполнения ими обязательств перед контрагентами, нормального ведения хозяйственной деятельности и уплаты необходимых налогов в государственный бюджет", – отмечают в ЕБА.
Более того, по информации от бизнеса, аналогичные случаи, к сожалению, имеют место и с получением других видов лицензий.
"Бизнес акцентирует, что такая ситуация недопустима, особенно в непростых для страны военных условиях, когда нужно не только поддерживать, но и развивать экономический фронт. Нужно максимально способствовать, а не тормозить ведение предпринимательской деятельности. Поэтому крайне необходимо, во первых, восстановить процесс выдачи лицензий. Во-вторых, упростить процедуры выдачи лицензий в целом", - отмечают в ЕБА.
Ассоциация уже неоднократно предоставляла предложения, которые позволили бы упростить и существенно ускорить процесс их выдачи, например, путем исключения необходимости подачи документов при получении лицензий, не связанных с поставками товаров, для которых получается лицензия, и которые требуются и проверяются юристами Минэкономики. (например, внешнеэкономические договоры со всеми приложениями к ним, что на практике заставляет компании либо подавать тысячи страниц документов, либо переподписывать договоры со своими штаб-квартирами под каждую поставку).
Более того, информация, требуемая для получения лицензий, например, по ценам, таможне ввоза, точной спецификации товара фактически не имеет отношения к существу самой лицензии, целью которой является получение отчетности по количеству контролируемых веществ, ввозимых в Украину.
Поэтому ЕБА обратилась к министру экономики Украины Юлии Свириденко и министру защиты окружающей среды и природным ресурсам Украины Руслану Стрельцу с просьбой содействовать ускорению выдачи лицензий.
"Работа абсолютно каждой компании крайне важна для страны – об этом министры неоднократно отмечали. Поэтому важно это демонстрировать и словом, и делом", - подчеркнули в ЕБА.
Напомним, Министерство экономики готово в этом году отменить 47% лицензий и разрешений, регулирующих хозяйственную деятельность.