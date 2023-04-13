Бизнес обеспокоен задержкой выдачи лицензий на импорт и экспорт некоторых товаров

В декабре 2019 года был принят Закон №376-IX, предусматривающий, что для импорта/экспорта товаров, содержащих озоноразрушающие или фторированные парниковые газы, такие как тепловые насосы, кондиционеры, холодильное оборудование, необходимо получать лицензию на импорт/экспорт контролируемых веществ и товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Отмечается, что лицензия выдается Минэкономики по согласованию с Минприроды.

Однако, по информации от компаний-членов ЕБА, происходят задержки с получением лицензий по поданным заявкам.

"Некоторые компании уже несколько месяцев не могут получить лицензии. Это создает препятствия для выполнения ими обязательств перед контрагентами, нормального ведения хозяйственной деятельности и уплаты необходимых налогов в государственный бюджет", – отмечают в ЕБА.

Более того, по информации от бизнеса, аналогичные случаи, к сожалению, имеют место и с получением других видов лицензий.

"Бизнес акцентирует, что такая ситуация недопустима, особенно в непростых для страны военных условиях, когда нужно не только поддерживать, но и развивать экономический фронт. Нужно максимально способствовать, а не тормозить ведение предпринимательской деятельности. Поэтому крайне необходимо, во первых, восстановить процесс выдачи лицензий. Во-вторых, упростить процедуры выдачи лицензий в целом", - отмечают в ЕБА.

Ассоциация уже неоднократно предоставляла предложения, которые позволили бы упростить и существенно ускорить процесс их выдачи, например, путем исключения необходимости подачи документов при получении лицензий, не связанных с поставками товаров, для которых получается лицензия, и которые требуются и проверяются юристами Минэкономики. (например, внешнеэкономические договоры со всеми приложениями к ним, что на практике заставляет компании либо подавать тысячи страниц документов, либо переподписывать договоры со своими штаб-квартирами под каждую поставку).

Более того, информация, требуемая для получения лицензий, например, по ценам, таможне ввоза, точной спецификации товара фактически не имеет отношения к существу самой лицензии, целью которой является получение отчетности по количеству контролируемых веществ, ввозимых в Украину.

Поэтому ЕБА обратилась к министру экономики Украины Юлии Свириденко и министру защиты окружающей среды и природным ресурсам Украины Руслану Стрельцу с просьбой содействовать ускорению выдачи лицензий.

"Работа абсолютно каждой компании крайне важна для страны – об этом министры неоднократно отмечали. Поэтому важно это демонстрировать и словом, и делом", - подчеркнули в ЕБА.

Напомним, Министерство экономики готово в этом году отменить 47% лицензий и разрешений, регулирующих хозяйственную деятельность.