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Дерегуляція бізнесу: в Україні можуть скасувати майже половину ліцензій та дозволів
Міністерство економіки готове цього року скасувати 47% ліцензій і дозволів, що регулюють господарську діяльність.
Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко
"Ми продовжимо скасовувати архаїчні і застарілі ліцензії, дозволи та інші інструменти регулювання, а також цифровізувати та спрощувати ті інструменти, які справді потрібні для публічних політик, - зазначила Свириденко.
За її словами, Міністерство економіки готове цього року скасувати 47% ліцензій і дозволів. Відповідні домовленості були досягнуті під час першого засідання міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зокрема, пропонується скасувати:
- дозвіл на реекспорт товарів, що походять з інших країн;
- погодження для видачі ліцензій на здійснення експортних операцій з нафтою сирою українського походження та газу природного у газоподібному стані українського походження за зовнішньоекономічними контрактами (договорами);
- індивідуальні (разові ліцензії) в сфері експорту-імпорту та ін.
В подальшому робоча група опрацює інструменти регулювання, що належать до сфери компетенції інших органів влади.
Також планується розглянути регуляторні інструменти в сфері захисту довкілля та природних ресурсів.
"Вільне регуляторне середовище — надзвичайно важливий чинник економічного зростання. Україна поставила за мету за десять років зробити стрибок від перехідної економіки до економіки, що розвивається. І дерегуляція – один з кроків до цієї мети", - підкреслила Свириденко.
Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів створив міжвідомчу робочу групу з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності.
Передбачається, що основними завданнями робочої групи будуть координація дій державних органів в частині зменшення та оптимізації інструментів регулювання бізнесу та удосконалення нормативної бази в частині переведення в електронну форму інструментів держрегулювання.
Наразі у сфері держрегулювання економіки існують більше 1 тисячі інструментів регулювання, зокрема 528 дозволів, 224 ліцензій, 157 погоджень, 145 висновків, 121 свідоцтво, 55 декларацій, 42 повідомлення та 23 посвідчення.