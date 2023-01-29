Дерегуляция бизнеса: в Украине могут отменить почти половину лицензий и разрешений

Министерство экономики готово в текущем году отменить 47% лицензий и разрешений, регулирующих хозяйственную деятельность.

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Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко

"Мы продолжим отменять архаические и устаревшие лицензии, разрешения и другие инструменты регулирования, а также цифровизировать и упрощать инструменты, которые действительно нужны для публичных политик, - отметила Свириденко.

По ее словам, Министерство экономики готово в текущем году отменить 47% лицензий и разрешений. Соответствующие договоренности были достигнуты во время первого заседания межведомственной рабочей группы по ускоренному пересмотру инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности.

В частности, предлагается отменить:

разрешение на реэкспорт товаров, происходящих из других стран;

согласование для выдачи лицензий на осуществление экспортных операций с нефтью сырой украинского происхождения и природного газа в газообразном состоянии украинского происхождения по внешнеэкономическим контрактам (договорам);

индивидуальные (разовые лицензии) в сфере экспорта-импорта и т.д.

В дальнейшем рабочая группа разработает инструменты регулирования, относящиеся к сфере компетенции других органов власти.

Планируется также рассмотреть регуляторные инструменты в сфере защиты окружающей среды и природных ресурсов.

"Свободная регуляторная среда — чрезвычайно важный фактор экономического роста. Украина поставила цель за десять лет сделать скачок от переходной экономики к развивающейся экономике. И дерегуляция – один из шагов к этой цели", - подчеркнула Свириденко.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по ускоренному пересмотру инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности.

Предполагается, что основными задачами рабочей группы будет координация действий государственных органов в части уменьшения и оптимизации инструментов регулирования бизнеса и усовершенствования нормативной базы в части перевода в электронную форму инструментов госрегулирования.

В настоящее время в сфере госрегулирования экономики существует более 1 тысячи инструментов регулирования, в том числе 528 разрешений, 224 лицензий, 157 согласований, 145 выводов, 121 свидетельство, 55 деклараций, 42 сообщения и 23 удостоверения.