Таможенники раскрыли объемы импорта дронов и комплектующих в Украину

Украина активно наращивает импорт беспилотных летательных аппаратов. Только за первые два месяца 2025 года было закуплено дронов на сумму 232,3 миллиона долларов и комплектующих к ним на 43,4 миллиона долларов.

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Об этом сообщили в Государственной таможенной службе по запросу Укринформа.

Это свидетельствует о значительном увеличении объемов закупок по сравнению с прошлым годом, когда общая сумма импорта дронов составила 1,17 миллиарда долларов, а комплектующих к ним – 134,8 миллиона долларов.

Как отметили в Гостаможслужбе, в 2023 году Украина импортировала дронов на 440,7 миллиона долларов, а запчастей — на 16,86 миллиона долларов.

Таможенники также сообщили об объеме ввозимых товаров военного и двойного назначения. Так, за два месяца 2025 года они были ввезены на 817,5 миллиона долларов, в 2024 году – на 7,03 миллиарда долларов, в 2023 году – на 5,71 миллиарда долларов.

В ведомстве добавили, что информация об объеме импорта сформирована по сведениям из электронных копий таможенных деклараций, таможенное оформление по которым завершено и которые включены в статистический импорт.

Напомним, ранее Минобороны представило планы закупок беспилотных летательных аппаратов на 2025 год. Общая сумма финансирования превысит 44 млрд грн, значительная часть средств будет направлена на закупку FPV-дронов, в том числе моделей, оснащенных оптоволоконным управлением.

Также в 2025 году Министерство обороны Украины планирует закупить 4,5 млн FPV-дронов украинского производства.