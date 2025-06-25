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Кабмин одобрил изменения в госбюджет на этот год: какие статьи расходов предлагают увеличить
25 июня Кабмин одобрил законопроект по изменениям в госбюджет на 2025 год с целью повышения объема военных расходов. До конца года предлагается увеличить расходы для органов сектора безопасности и обороны на 412,4 млрд. грн. Общий объем расходов в предложенных правительством в изменениях в госбюджет-2025 составляет 448,8 млрд грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства финансов Украины.
В настоящее время сектору безопасности и обороны необходимы дополнительные средства для обеспечения критически важных потребностей, в частности, для закупки оружия, боеприпасов и военного оборудования.
На какие направления будут ориентированы средства?
Законопроектом предлагается предоставить дополнительное финансирование следующим ведомствам:
- Минобороны – 310,8 млрд грн;
- МВД – 84,1 млрд грн;
- ГУР Минобороны – 4,5 млрд грн;
- Минстратегпрома – 4,5 млрд грн;
- СБУ – 1,6 млрд грн;
- УГО – 0,5 млрд грн;
- Госспецсвязи – 64,5 млн гривен.
Также предусмотрено дополнительные 20 млрд. грн. для резервного фонда на осуществление непредвиденных и неотложных расходов. Для финансирования ряда других неотложных потребностей, в частности для Минцифры, МОН, Минздрава, предусмотрено дополнительно 16,5 млрд грн.
За счет каких источников будут обеспечены дополнительные расходы?
Правительство предлагает увеличить доходную часть госбюджета на 2025 год за счет:
1. Перевыполнение плановых показателей доходов в госбюджет – 147,5 млрд грн:
- НДФЛ – 56,0 млрд грн;
- налог на прибыль предприятий – 23,8 млрд грн;
- средства, перечисляемые НБУ – 20,3 млрд грн;
- часть чистой прибыли и дивиденды – 15,0 млрд грн;
- акциз с ввозимых на таможенную территорию Украины табачных изделий – 8,8 млрд грн;
- средства, перечисленные Фондом гарантирования вкладов физических лиц – 7,9 млрд. грн.;
- сбор на обязательное государственное пенсионное страхование по отдельным хозяйственным операциям – 4,1 млрд грн;
- админштрафы в сфере обеспечения безопасности движения – 2,7 млрд грн;
- другие поступления – 8,9 млрд гривен.
2. Экономии расходов – 51,3 млрд. грн.
3. Увеличение объема внутренних заимствований – 184,9 млрд. грн.
4. Уменьшение объема платежей по погашению внутреннего государственного долга – 65,1 млрд грн.
В Кабмине считают, что принятие зоконопроекта позволит сохранить финансовую стабильность, одновременно обеспечивая необходимые ресурсы для эффективного противостояния агрессору.
В дальнейшем, документ должен быть рассмотрен и одобрен Верховной Радой и подписан президентом Украины.
Напомним, в мае в общий фонд государственного бюджета поступило 204,1 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Больше всего денег поступило от налоговой службы — 121,4 млрд гривен.