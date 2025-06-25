Кабмин одобрил изменения в госбюджет на этот год: какие статьи расходов предлагают увеличить

25 июня Кабмин одобрил законопроект по изменениям в госбюджет на 2025 год с целью повышения объема военных расходов. До конца года предлагается увеличить расходы для органов сектора безопасности и обороны на 412,4 млрд. грн. Общий объем расходов в предложенных правительством в изменениях в госбюджет-2025 составляет 448,8 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства финансов Украины.

В настоящее время сектору безопасности и обороны необходимы дополнительные средства для обеспечения критически важных потребностей, в частности, для закупки оружия, боеприпасов и военного оборудования.

На какие направления будут ориентированы средства?

Законопроектом предлагается предоставить дополнительное финансирование следующим ведомствам:

Минобороны – 310,8 млрд грн;

МВД – 84,1 млрд грн;

ГУР Минобороны – 4,5 млрд грн;

Минстратегпрома – 4,5 млрд грн;

СБУ – 1,6 млрд грн;

УГО – 0,5 млрд грн;

Госспецсвязи – 64,5 млн гривен.

Также предусмотрено дополнительные 20 млрд. грн. для резервного фонда на осуществление непредвиденных и неотложных расходов. Для финансирования ряда других неотложных потребностей, в частности для Минцифры, МОН, Минздрава, предусмотрено дополнительно 16,5 млрд грн.

За счет каких источников будут обеспечены дополнительные расходы?

Правительство предлагает увеличить доходную часть госбюджета на 2025 год за счет:

1. Перевыполнение плановых показателей доходов в госбюджет – 147,5 млрд грн:

НДФЛ – 56,0 млрд грн;

налог на прибыль предприятий – 23,8 млрд грн;

средства, перечисляемые НБУ – 20,3 млрд грн;

часть чистой прибыли и дивиденды – 15,0 млрд грн;

акциз с ввозимых на таможенную территорию Украины табачных изделий – 8,8 млрд грн;

средства, перечисленные Фондом гарантирования вкладов физических лиц – 7,9 млрд. грн.;

сбор на обязательное государственное пенсионное страхование по отдельным хозяйственным операциям – 4,1 млрд грн;

админштрафы в сфере обеспечения безопасности движения – 2,7 млрд грн;

другие поступления – 8,9 млрд гривен.

2. Экономии расходов – 51,3 млрд. грн.

3. Увеличение объема внутренних заимствований – 184,9 млрд. грн.

4. Уменьшение объема платежей по погашению внутреннего государственного долга – 65,1 млрд грн.

В Кабмине считают, что принятие зоконопроекта позволит сохранить финансовую стабильность, одновременно обеспечивая необходимые ресурсы для эффективного противостояния агрессору.

В дальнейшем, документ должен быть рассмотрен и одобрен Верховной Радой и подписан президентом Украины.

Напомним, в мае в общий фонд государственного бюджета поступило 204,1 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Больше всего денег поступило от налоговой службы — 121,4 млрд гривен.