За п’ять місяців Україна витратила 1,5 трильйона гривень з держбюджету: куди пішли гроші

За січень-травень 2025 року загальні видатки державного бюджету України вже сягнули 1,5 трильйона гривень, що на понад 280 мільярдів більше, ніж минулоріч. Лише у травні витрати склали 352,8 мільярда гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Міністерства фінансів України.

На що витрачаємо найбільше?

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано:

607,3 млрд грн – на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у травні – 132,1 млрд грн) або 39,5% від загального обсягу видатків, витрачених за січень – травень 2025 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 113,3 млрд грн, або на 22,9%);

– на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у травні – 132,1 млрд грн) або 39,5% від загального обсягу видатків, витрачених за січень – травень 2025 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 113,3 млрд грн, або на 22,9%); 213,3 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг (у травні – 52,9 млрд грн) або 13,9% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на підтримку ЗСУ і правоохоронних органів (придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування, тощо);

– на оплату використання товарів і послуг (у травні – 52,9 млрд грн) або 13,9% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на підтримку ЗСУ і правоохоронних органів (придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування, тощо); 266,3 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у травні – 53,4 млрд грн) або 17,3% від загального обсягу видатків, що на 29,7 млрд грн або на 12,6% більше проти аналогічного періоду минулого року. Кошти були спрямовані, зокрема, на виплати пенсій, соціальний захист дітей та сімей, виплату житлових субсидій та пільг на ЖКП;

– на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у травні – 53,4 млрд грн) або 17,3% від загального обсягу видатків, що на 29,7 млрд грн або на 12,6% більше проти аналогічного періоду минулого року. Кошти були спрямовані, зокрема, на виплати пенсій, соціальний захист дітей та сімей, виплату житлових субсидій та пільг на ЖКП; 204,8 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у травні – 41,8 млрд грн) або 13,3% від загального обсягу видатків;

– на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у травні – 41,8 млрд грн) або 13,3% від загального обсягу видатків; 136,6 млрд грн – на обслуговування державного боргу (у травні – 44,1 млрд грн) або 8,9% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 34,9 млрд грн, або на 34,4%);

– на обслуговування державного боргу (у травні – 44,1 млрд грн) або 8,9% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 34,9 млрд грн, або на 34,4%); 73,1 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам (у травні – 19,2 млрд грн) або 4,7% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 7,8 млрд грн, або на 11,9%).

Нагадаємо, у січні–березні видатки держбюджету сягнули 1,2 трлн грн – на 38,5 % більше, ніж торік. Найбільша частка коштів (73,5 %) була спрямована на сектор оборони та безпеки.