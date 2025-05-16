У квітні видатки держбюджету сягнули 329,9 млрд грн: на що пішли кошти

За перші чотири місяці 2025 року касові видатки загального фонду державного бюджету України склали 1,2 трлн грн. Це на 239,6 млрд грн або 25,3% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Лише у квітні було витрачено 329,9 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

Найбільше коштів спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 475,2 млрд грн, що становить понад 40% усіх витрат. У квітні на ці потреби витратили 125,7 млрд грн, зокрема 96,6 млрд грн – на грошове утримання військовослужбовців. Видатки на оплату праці за рік зросли на 22,3%.

Ще 160,4 млрд грн пішло на оплату товарів і послуг, із яких 83,9 млрд – на забезпечення армії та силових структур. До цього входять витрати на зброю, амуніцію, пальне, харчування та комунальні послуги. 50,2 млрд грн було перераховано НСЗУ для реалізації медичних програм.

На соціальне забезпечення спрямовано 212,9 млрд грн (у квітні – 54,1 млрд), що на 13,7% більше, ніж торік. З них 74,2 млрд грн становили трансферти Пенсійному фонду, 33,7 млрд – на допомогу сім’ям та дітям, а 20,7 млрд – на житлові субсидії.

Видатки на субсидії та трансферти підприємствам склали 163 млрд грн (40,6 млрд – у квітні), з них 149,2 млрд спрямовано на потреби ЗСУ, ще 7,2 млрд – на підтримку Фонду розвитку підприємництва.

На обслуговування держборгу витрачено 92,5 млрд грн, що на 43,4% більше, ніж торік. У квітні ці витрати становили 34 млрд грн. Місцеві бюджети отримали 53,9 млрд грн трансфертів, що на 6,1% більше, ніж у 2024 році.

Додамо, за січень – березень 2025 року загальна сума видатків з бюджету становить 855,9 млрд грн, що на 162,7 млрд грн, або на 23,5% більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі у березні було витрачено 317,7 млрд гривень.