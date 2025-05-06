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У квітні з держбюджету України перерахувано 15,3 млрд грн трансфертів до місцевих бюджетів

гривні, купюри, монети
З держбюджету у квітні перерахувано 15,3 млрд грн до місцевих бюджетів. / НБУ

У квітні 2025 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 15,3 млрд грн, що становить 93,4 % передбачених розписом асигнувань.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Минулого місяця кошти були перераховані на:

  • базову дотацію перераховано в сумі 2,1 млрд грн (100 % до розпису асигнувань); 
  • додаткові дотації перераховано в сумі 3,0 млрд грн (82,8 % до розпису асигнувань).

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 травня 2025 року становлять 149,2 млрд грн, що на 28,6 млрд грн більше ніж станом на початок 2025 року. За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.

Фото 2 — У квітні з держбюджету України перерахувано 15,3 млрд грн трансфертів до місцевих бюджетів

Нагадаємо, за січень–квітень 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 856,3 млрд гривень. 

Автор:
Тетяна Ковальчук