В апреле из госбюджета Украины перечислено 15,3 млрд грн трансфертов в местные бюджеты

В апреле 2025 года Минфин согласно бюджетному законодательству обеспечил перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме 15,3 млрд грн, что составляет 93,4% предусмотренных росписью ассигнований.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В прошлом месяце средства были перечислены на:

базовая дотация перечислена в сумме 2,1 млрд грн (100 % к росписи ассигнований);

дополнительные дотации перечислены в сумме 3,0 млрд грн (82,8% к росписи ассигнований).

Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду по состоянию на 1 мая 2025 года составляют 149,2 млрд грн, что на 28,6 млрд грн больше, чем по состоянию на начало 2025 года. За счет этих ресурсов органы местного самоуправления и дальше имеют возможность обеспечивать финансирование первоочередных потребностей на местном уровне.

Напомним, с января-апреля 2025 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 856,3 млрд гривен.