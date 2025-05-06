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В апреле из госбюджета Украины перечислено 15,3 млрд грн трансфертов в местные бюджеты
В апреле 2025 года Минфин согласно бюджетному законодательству обеспечил перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме 15,3 млрд грн, что составляет 93,4% предусмотренных росписью ассигнований.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
В прошлом месяце средства были перечислены на:
- базовая дотация перечислена в сумме 2,1 млрд грн (100 % к росписи ассигнований);
- дополнительные дотации перечислены в сумме 3,0 млрд грн (82,8% к росписи ассигнований).
Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду по состоянию на 1 мая 2025 года составляют 149,2 млрд грн, что на 28,6 млрд грн больше, чем по состоянию на начало 2025 года. За счет этих ресурсов органы местного самоуправления и дальше имеют возможность обеспечивать финансирование первоочередных потребностей на местном уровне.
Напомним, с января-апреля 2025 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 856,3 млрд гривен.