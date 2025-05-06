Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,60

--0,11

EUR

47,19

--0,13

Наличный курс:

USD

41,39

41,28

EUR

47,27

47,10

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В апреле из госбюджета Украины перечислено 15,3 млрд грн трансфертов в местные бюджеты

гривны, купюры, монеты
Из госбюджета в апреле перечислено 15,3 млрд грн в местные бюджеты. / НБУ

В апреле 2025 года Минфин согласно бюджетному законодательству обеспечил перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме 15,3 млрд грн, что составляет 93,4% предусмотренных росписью ассигнований.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В прошлом месяце средства были перечислены на:

  • базовая дотация перечислена в сумме 2,1 млрд грн (100 % к росписи ассигнований);
  • дополнительные дотации перечислены в сумме 3,0 млрд грн (82,8% к росписи ассигнований).

Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду по состоянию на 1 мая 2025 года составляют 149,2 млрд грн, что на 28,6 млрд грн больше, чем по состоянию на начало 2025 года. За счет этих ресурсов органы местного самоуправления и дальше имеют возможность обеспечивать финансирование первоочередных потребностей на местном уровне.

Фото 2 — В апреле из госбюджета Украины перечислено 15,3 млрд грн трансфертов в местные бюджеты

Напомним, с января-апреля 2025 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 856,3 млрд гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук