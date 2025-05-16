В апреле расходы госбюджета достигли 329,9 млрд грн: на ушедшие средства

За первые четыре месяца 2025 кассовые расходы общего фонда государственного бюджета Украины составили 1,2 трлн грн. Это на 239,6 млрд. грн. или 25,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Только в апреле было израсходовано 329,9 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства финансов.

Больше средств направлено на оплату труда с начислениями – 475,2 млрд грн, что составляет более 40% всех расходов. В апреле на эти нужды потратили 125,7 млрд грн, в том числе 96,6 млрд грн – на денежное содержание военнослужащих. Расходы на оплату труда за год выросли на 22,3%.

Еще 160,4 млрд грн ушло на оплату товаров и услуг, из которых 83,9 млрд – на обеспечение армии и силовых структур.

На социальное обеспечение направлено 212,9 млрд грн (в апреле – 54,1 млрд), что на 13,7% больше, чем в прошлом. Из них 74,2 млрд грн составляли трансферты Пенсионного фонда, 33,7 млрд – на помощь семьям и детям, а 20,7 млрд – на жилищные субсидии.

Расходы на субсидии и трансферты предприятиям составили 163 млрд грн (40,6 млрд – в апреле), из них 149,2 млрд направлено на нужды ВСУ, еще 7,2 млрд – в поддержку Фонда развития предпринимательства.

На обслуживание госдолга израсходовано 92,5 млрд грн, что на 43,4% больше, чем в прошлом. В апреле эти расходы составили 34 млрд. грн. Местные бюджеты получили 53,9 млрд грн трансфертов, что на 6,1% больше, чем в 2024 году.

За январь – март 2025 года общая сумма расходов из бюджета составляет 855,9 млрд грн, что на 162,7 млрд грн, или на 23,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в марте было израсходовано 317,7 млрд гривен.