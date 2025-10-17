Запланована подія 2

Профільний комітет Ради рекомендував до першого читання проєкт держбюджету-2026

Бюджет-2026: комітет рекомендує збільшити видатки на оборону, освіту та підтримку бізнесу / Freepik

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував уряду внести до проєкту держбюджету-2026 низку змін. Серед ключових пропозицій — збільшення видатків на оборону, підвищення зарплат педагогів та науковців, додаткові кошти на медичне забезпечення та підтримку бізнесу й ВПО. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради України Роксолана Підласа.

Комітет рекомендує збільшити видатки

Розгляд бюджету в залі очікується 21–22 жовтня.

Бюджетний комітет пропонує уряду внести до проєкту держбюджету наступні ключові зміни:

  • Оборона

Розглянути можливість збільшення видатків на потреби ЗСУ, а також на забезпечення підрозділу "Альфа" СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

  • Освіта
  • Запровадити нову модель оплати праці для вчителів середньої школи, щоб вони реально відчули підвищення на 50%; 
  • поступово, починаючи з 1 січня 2026 року, підвищити зарплати педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти на 50%; 
  • виділити 500 млн грн на оновлення матеріально-технічної бази релокованих вишів із прифронтових територій.
  • Охорона здоров’я

 Запропоновано передбачити додаткові кошти на закупівлю ліків для пацієнтів з ахондроплазією та аутоімунними захворюваннями нервової та м’язової системи, окрім уже закладених 15,1 млрд грн.

МОЗ пропонується визначити відповідальним за всі публічні інвестиційні проєкти в галузі охорони здоров’я, передавши йому кошти від ДУС та Національної академії медичних наук, а також збільшити фінансування таких проєктів на 500 млн грн.

  • Місцеві бюджети

 При розрахунку показників горизонтального вирівнювання на 2026 рік враховувати чисельність наявного населення за даними Держстату та кількість ВПО за даними Мінсоцу. Крім того, опрацювати питання погашення різниці в тарифах і розглянути можливість зарахування 4% ПДФО (крім військового) до бюджетів громад.

  • Соціальна сфера

Рекомендується подати законопроєкт про спеціальні пенсії, встановивши єдині підходи щодо виходу на пенсію та індексації для таких осіб. Також пропонується збільшити видатки на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

  • Підтримка бізнесу

Передбачити щонайменше 2 млрд грн на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель і 1 млрд грн на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу через війну.

Додатково розглядається можливість виділення коштів на гранти для підприємців — зокрема на будівництво овоче- та картоплесховищ, підтримку ветеранів у відкритті власної справи, часткову компенсацію сільськогосподарської техніки та загальну підтримку сільгоспвиробників.

Delo.ua зібрало деякіподробиці законопроєкту, на яких акцентують увагу народні депутати.

Автор:
Ольга Опенько