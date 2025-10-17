Профільний комітет Ради рекомендував до першого читання проєкт держбюджету-2026

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував уряду внести до проєкту держбюджету-2026 низку змін. Серед ключових пропозицій — збільшення видатків на оборону, підвищення зарплат педагогів та науковців, додаткові кошти на медичне забезпечення та підтримку бізнесу й ВПО.

Як пише Delo.ua, про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради України Роксолана Підласа.

Комітет рекомендує збільшити видатки

Розгляд бюджету в залі очікується 21–22 жовтня.

Бюджетний комітет пропонує уряду внести до проєкту держбюджету наступні ключові зміни:

Оборона

Розглянути можливість збільшення видатків на потреби ЗСУ, а також на забезпечення підрозділу "Альфа" СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Освіта

Запровадити нову модель оплати праці для вчителів середньої школи, щоб вони реально відчули підвищення на 50%;

поступово, починаючи з 1 січня 2026 року, підвищити зарплати педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти на 50%;

виділити 500 млн грн на оновлення матеріально-технічної бази релокованих вишів із прифронтових територій.

Охорона здоров’я

Запропоновано передбачити додаткові кошти на закупівлю ліків для пацієнтів з ахондроплазією та аутоімунними захворюваннями нервової та м’язової системи, окрім уже закладених 15,1 млрд грн.

МОЗ пропонується визначити відповідальним за всі публічні інвестиційні проєкти в галузі охорони здоров’я, передавши йому кошти від ДУС та Національної академії медичних наук, а також збільшити фінансування таких проєктів на 500 млн грн.

Місцеві бюджети

При розрахунку показників горизонтального вирівнювання на 2026 рік враховувати чисельність наявного населення за даними Держстату та кількість ВПО за даними Мінсоцу. Крім того, опрацювати питання погашення різниці в тарифах і розглянути можливість зарахування 4% ПДФО (крім військового) до бюджетів громад.

Соціальна сфера

Рекомендується подати законопроєкт про спеціальні пенсії, встановивши єдині підходи щодо виходу на пенсію та індексації для таких осіб. Також пропонується збільшити видатки на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Підтримка бізнесу

Передбачити щонайменше 2 млрд грн на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель і 1 млрд грн на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу через війну.

Додатково розглядається можливість виділення коштів на гранти для підприємців — зокрема на будівництво овоче- та картоплесховищ, підтримку ветеранів у відкритті власної справи, часткову компенсацію сільськогосподарської техніки та загальну підтримку сільгоспвиробників.

Delo.ua зібрало деякіподробиці законопроєкту, на яких акцентують увагу народні депутати.