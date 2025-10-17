- Категорія
Профільний комітет Ради рекомендував до першого читання проєкт держбюджету-2026
Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував уряду внести до проєкту держбюджету-2026 низку змін. Серед ключових пропозицій — збільшення видатків на оборону, підвищення зарплат педагогів та науковців, додаткові кошти на медичне забезпечення та підтримку бізнесу й ВПО.
Як пише Delo.ua, про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради України Роксолана Підласа.
Комітет рекомендує збільшити видатки
Розгляд бюджету в залі очікується 21–22 жовтня.
Бюджетний комітет пропонує уряду внести до проєкту держбюджету наступні ключові зміни:
- Оборона
Розглянути можливість збільшення видатків на потреби ЗСУ, а також на забезпечення підрозділу "Альфа" СБУ та Служби зовнішньої розвідки.
- Освіта
- Запровадити нову модель оплати праці для вчителів середньої школи, щоб вони реально відчули підвищення на 50%;
- поступово, починаючи з 1 січня 2026 року, підвищити зарплати педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти на 50%;
- виділити 500 млн грн на оновлення матеріально-технічної бази релокованих вишів із прифронтових територій.
- Охорона здоров’я
Запропоновано передбачити додаткові кошти на закупівлю ліків для пацієнтів з ахондроплазією та аутоімунними захворюваннями нервової та м’язової системи, окрім уже закладених 15,1 млрд грн.
МОЗ пропонується визначити відповідальним за всі публічні інвестиційні проєкти в галузі охорони здоров’я, передавши йому кошти від ДУС та Національної академії медичних наук, а також збільшити фінансування таких проєктів на 500 млн грн.
- Місцеві бюджети
При розрахунку показників горизонтального вирівнювання на 2026 рік враховувати чисельність наявного населення за даними Держстату та кількість ВПО за даними Мінсоцу. Крім того, опрацювати питання погашення різниці в тарифах і розглянути можливість зарахування 4% ПДФО (крім військового) до бюджетів громад.
- Соціальна сфера
Рекомендується подати законопроєкт про спеціальні пенсії, встановивши єдині підходи щодо виходу на пенсію та індексації для таких осіб. Також пропонується збільшити видатки на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.
- Підтримка бізнесу
Передбачити щонайменше 2 млрд грн на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель і 1 млрд грн на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу через війну.
Додатково розглядається можливість виділення коштів на гранти для підприємців — зокрема на будівництво овоче- та картоплесховищ, підтримку ветеранів у відкритті власної справи, часткову компенсацію сільськогосподарської техніки та загальну підтримку сільгоспвиробників.
