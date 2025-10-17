Профильный комитет Рады рекомендовал к первому чтению проект госбюджета-2026

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал правительству внести в проект госбюджета-2026 ряд изменений. Среди ключевых предложений – увеличение расходов на оборону, повышение зарплат педагогов и ученых, дополнительные средства на медицинское обеспечение и поддержку бизнеса и ВПЛ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа.

Комитет рекомендует увеличить расходы

Рассмотрение бюджета в зале ожидается 21-22 октября.

Бюджетный комитет предлагает правительству внести в проект госбюджета следующие ключевые изменения:

Оборона

Рассмотреть возможность увеличения расходов на нужды ВСУ, а также обеспечение подразделения "Альфа" СБУ и Службы внешней разведки.

Образование

Ввести новую модель оплаты труда для учителей средней школы, чтобы они реально ощутили повышение на 50%;

постепенно, начиная с 1 января 2026, повысить зарплаты педагогических и научно-педагогических работников учреждений высшего образования на 50%;

выделить 500 млн грн на обновление материально-технической базы релокированных вузов с прифронтовых территорий.

Здравоохранение

Предложено предусмотреть дополнительные средства на закупку лекарств для пациентов с ахондроплазией и аутоиммунными заболеваниями нервной и мышечной системы, кроме уже заложенных 15,1 млрд грн.

Минздрав предлагает определить ответственным за все публичные инвестиционные проекты в области здравоохранения, передав ему средства от ГУД и Национальной академии медицинских наук, а также увеличить финансирование таких проектов на 500 млн грн.

Местные бюджеты

При расчете показателей горизонтального выравнивания на 2026 год учитывать численность населения по данным Госстата и количество ВПЛ по данным Минсоца. Кроме того, проработать вопрос погашения разницы в тарифах и рассмотреть возможность зачисления 4% НДФЛ (кроме военного) в бюджеты общин.

Социальная сфера

Рекомендуется подать законопроект о специальных пенсиях, установив единые подходы к выходу на пенсию и индексации для таких лиц. Также предлагается увеличить расходы по обеспечению жильем внутренне перемещенных лиц.

Поддержка бизнеса

Предусмотреть как минимум 2 млрд грн на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель и 1 млрд грн на частичную компенсацию имущественных потерь бизнеса из-за войны войны.

Дополнительно рассматривается возможность выделения средств на гранты для предпринимателей — в частности, на строительство овоще- и картофелехранилищ, поддержку ветеранов в открытии собственного дела, частичную компенсацию сельскохозяйственной техники и общую поддержку сельхозпроизводителей.

Delo.ua собрало некоторые подробности законопроекта, на которых акцентируют внимание народные депутаты.