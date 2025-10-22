Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт держбюджету на 2026 рік: як голосували за поправки

Сьогодні, 22 жовтня, Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік. Документ визначає основні напрями фінансування – від національної безпеки до соціальної підтримки та економічного відновлення. За – 256 голосів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови фінансового комітету ВР Ярослав Железняк (№14000).

"Далі його за цими "Висновками та пропозиціями", які стали "Бюджетними висновками" до листопада опрацьовує уряд, повертає в Раду, і далі до середини листопада має відбутися голосування бюджету в цілому", – написав він.

Розгляд поправок і голосування

Народні депутати розпочали розгляд проєкту державного бюджету України на наступний рік 21 жовтня. Він стартував з обговорення, після чого парламент ухвалив за основу проєкт постанови про висновки та пропозиції до проєкту закону про держбюджет.

Згідно з проєктом, доходи державного бюджету становитимуть 2,4 трлн грн, що на 446,8 млрд грн (18,8%) більше порівняно з 2025 роком. Видатки — 4,8 трлн, що на 415 млрд більше порівняно з 2025 роком.

Водночас, як зазначила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, комітет пропонував уряду внести в проєкт наступні поправки, зокрема:

розглянути можливість збільшити видатки на оборону;

розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи для того, щоб вчителі реально відчули підвищення на 50%;

вжити заходів щодо підвищення з 1 січня 2026 року рівня оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти;

збільшити видатки на забезпечення житлом ВПО.

Пресслужба Верховної Ради повідомляє, що у першому читанні ухвалено видатки на оборону та безпеку у розмірі 2,8 трлн. Це 27,2% до ВВП (+168,6 млрд грн до 2025 року).

Видатки на:

соціальний захист – 467,1 млрд грн (+45 млрд грн);

освіту – 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн);

охорону здоров’я – 258 млрд грн (+38,2 млрд грн);

підт римку економіки – 41,5 млрд грн;

науку – 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн);

ветеранську політику – 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн).

Народні депутати розглядали поправки майже до опівночі: вчора вдалося пройти 3276 із 3339. Сьогодні, 22 жовтня, вони продовжили розгляд.

Першою поставили поправку №1061 щодо продовження пільги на електрокари ще на один рік, тобто до 2027 року. Вона набрала 248 голосів. Рішення не є остаточним, у листопаді уряд має подати фінальний текст.

Поправка №1009 та №1007 щодо ліків та аптек не пройшли в рамках Бюджетних пропозицій. Поправка №2642 – кошти на політичні партії (865,5 млн грн) переспрямувати на забезпечення ЗСУ – теж провалилась.

Які ще поправки провалилися:

№521 щодо вилучення з місцевих бюджетів 20% плати за надання органами МВС адмінпослуг з паркування транспортних засобів та перевезення небезпечних вантажів (309,9 млн грн) на організацію надання таких адмінпослуг органами МВС;

№522 щодо передавання 20% вартості оформлення паспортів та інших документів (535,5 млн грн) від держпідприємств Міграційної служби самій Міграційній службі для використання на розбудову Демографічного реєстру;

№830 – залишки коштів освітньої субвенції на 1 січня 2026 року підняти на спецфонд Міносвіти з подальшим розподілом цих коштів на заходи у сфері освіти ;

№899 (але були прийняті аналогічні №903 та №906) – відновлення норми, що вимагає від органів прокуратури внесення на депозитний рахунок суду вартості витребуваного нерухомого майна;

№1002 – розглянути можливість компенсації працівникам БЕБ ПДФО, сплаченого з їхнього грошового забезпечення;

№1238 – плюс 200 млн грн на протиепізоотичні заходи (вакцини для тварин);

№1353 – плюс 2 млн грн Українському гідрометеорологічному центру;

№1442 – плюс 200 млн грн на гранти для будівництва овоче- та картоплесховищ;

№1485 – переглянути об’єднання бюджетних програм Мінекономіки, зокрема Держводагентства;

№1534 – плюс 35 млн грн Дипломатичній академії (крім видатків на оплату праці);

№1873 – передати МОЗ публічні інвестпроєкти ДУС та НАМН (Національної академії медичних наук);

№2256 – плюс 54,9 млн грн для централізованої закупівельної організації Агентства відновлення;

№3234 – плюс 188,3 млн грн для будівництва котельні в школі Кольчинської сільради;

№3333 – плюс 390 млн грн на реконструкцію стадіону "Авангард" у Рівному.

"Ще раз, не означає, що це остаточна редакція (уряд може прийняти інше рішення), але поки так", — пояснив Железняк.

Голова фінансового комітету Данило Гетманцев перерахував низку поправок, які депутати врахували під час голосування:

збільшення зарплат вчителям;

збільшення зарплат викладачам вузів;

програма асистентів для сімей з дітьми з інвалідами;

плюс 2 млрд грн на розмінування;

будівництво дитячої обласної лікарні у Харкові;

гроші на релокацію вузів з зони бойових дій;

додаткові гроші від податку на надприбуток банків;

1 млрд грн на програму страхування військових ризиків;

4% ПДФО до місцевих бюджетів тощо.

Що відомо про держбюджет-2026

15 вересня Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік та передав його на розгляд Верховної Ради.

Цьогоріч народні депутати встановили рекорд за кількістю внесених правок до проєкту бюджету — було подано 3339 поправок, що на понад 59% більше, ніж торік.

Бюджетний комітет Верховної Ради опрацював 3339 поправок до проєкту держбюджету-2026. За словами голови комітету Роклосали Підласої, орієнтовна вартість поправок перевищує 7,1 трильйона гривень.

Також профільний комітет рекомендував уряду внести до проєкту держбюджету-2026 низку змін. Серед основних пропозицій — збільшення фінансування оборонного сектору, підвищення зарплат для педагогів і науковців, а також додаткові кошти на медицину, підтримку бізнесу та внутрішньо переміщених осіб.