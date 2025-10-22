Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2026 год: как голосовали за поправки

Сегодня, 22 октября, Верховная Рада поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2026 год. Документ определяет основные направления финансирования – от национальной безопасности до социальной поддержки и экономического обновления. За – 256 голосов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя финансового комитета ВР Ярослав Железняк (№14000).

"Далее его по этим "Выводам и предложениям", которые стали "Бюджетными выводами" до ноября прорабатывает правительство, возвращает в Раду, и дальше до середины ноября должно состояться голосование бюджета в целом", - написал он.

Рассмотрение поправок и голосование

Народные депутаты приступили к рассмотрению проекта государственного бюджета Украины на следующий год 21 октября. Он стартовал с обсуждения, после чего парламент принял за основу проект постановления о выводах и предложениях к проекту закона о госбюджете.

Согласно проекту, доходы государственного бюджета составят 2,4 трлн грн, что на 446,8 млрд грн (18,8%) больше по сравнению с 2025 годом. Расходы — 4,8 трлн, что на 415 млрд больше по сравнению с 2025 годом.

В то же время, как отметила председатель Комитета по бюджету Роксолана Подласа, комитет предлагал правительству внести в проект следующие поправки, в частности:

рассмотреть возможность увеличения расходов на оборону;

разработать новую модель оплаты труда педагогов средней школы с тем, чтобы учителя реально ощутили повышение на 50%;

принять меры по повышению с 1 января 2026 уровня оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников учреждений высшего образования;

увеличить расходы на обеспечение жильем ВПЛ.

Пресс-служба Верховной Рады сообщает, что в первом чтении приняты расходы на оборону и безопасность в размере 2,8 трлн. Это 27,2% к ВВП (+168,6 млрд до 2025 года).

Расходы на:

социальную защиту – 467,1 млрд грн (+45 млрд грн);

образование – 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн);

здравоохранение – 258 млрд грн (+38,2 млрд грн);

поддержку экономики – 41,5 млрд грн;

науку – 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн);

ветеранскую политику – 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн).

Народные депутаты рассматривали поправки почти до полуночи: вчера удалось пройти 3276 из 3339. Сегодня, 22 октября, они продолжили рассмотрение.

Первой поставили поправку №1061 о продлении льготы на электрокары еще на один год, то есть до 2027 года. Она набрала 248 голосов. Решение не окончательно, в ноябре правительство должно подать финальный текст.

Поправка №1009 и №1007 по лекарствам и аптекам не прошли в рамках Бюджетных предложений. Поправка №2642 – средства на политические партии (865,5 млн грн) перенаправить на обеспечение ВСУ – тоже провалилась.

Какие еще поправки провалились:

№521 по изъятию из местных бюджетов 20% платы за предоставление органами МВД админуслуг по парковке транспортных средств и перевозке опасных грузов (309,9 млн грн) на организацию предоставления таких админуслуг органами МВД;

№522 о передаче 20% стоимости оформления паспортов и других документов (535,5 млн грн) от госпредприятий Миграционной службы самой Миграционной службе для использования на развитие Демографического реестра;

№830 – остатки средств образовательной субвенции на 1 января 2026 года поднять на спецфонд Минобразования с последующим распределением этих средств на мероприятия в сфере образования;

№899 (но были приняты аналогичные №903 и №906) – восстановление нормы, требующей от органов прокуратуры внесения на депозитный счет суда стоимости истребованного недвижимого имущества;

№1002 – рассмотреть возможность компенсации работникам БЭБ НДФЛ, уплаченного с их денежного довольствия;

№1238 – плюс 200 млн грн на противоэпизоотические мероприятия (вакцины для животных);

№1353 – плюс 2 млн грн Украинскому гидрометеорологическому центру;

№1442 – плюс 200 млн грн на гранты для строительства овоще- и картофелехранилищ;

№1485 – пересмотреть объединение бюджетных программ Минэкономики, в частности, Госводагентства;

№1534 – плюс 35 млн грн Дипломатической академии (кроме расходов на оплату труда);

№1873 – передать Минздраву публичные инвестпроекты ГУД и НАМН (Национальной академии медицинских наук);

№2256 – плюс 54,9 млн грн для централизованной закупочной организации Агентства восстановления;

№3234 – плюс 188,3 млн грн для строительства котельной в школе Кольчинского сельсовета;

№3333 – плюс 390 млн грн на реконструкцию стадиона "Авангард" в Киеве.

"Еще раз не означает, что это окончательная редакция (правительство может принять другое решение), но пока так", — пояснил Железняк.

Глава финансового комитета Даниил Гетманцев перечислил ряд поправок, которые депутаты учли во время голосования:

увеличение зарплат учителям;

увеличение зарплат преподавателям вузов;

программа ассистентов для семей с детьми с инвалидами;

плюс 2 млрд грн на разминирование;

строительство детской областной больницы в Харькове;

деньги на релокацию вузов из зоны боевых действий;

дополнительные деньги от налога на сверхприбыль банков;

1 млрд грн на программу страхования военных рисков;

4% НДФЛ в местные бюджеты и т.д.

Что известно о госбюджете-2026

15 сентября Кабинет министров принял проект государственного бюджета Украины на 2026 год и передал его на рассмотрение Верховной Рады.

В этом году народные депутаты установили рекорд по количеству внесенных правок в проект бюджета — было подано 3339 поправок, что более чем на 59% больше, чем в прошлом.

Бюджетный комитет Верховной Рады обработал 3339 поправок в проект госбюджета-2026. По словам главы комитета Роклосалы Подласой, ориентировочная стоимость поправок превышает 7,1 триллиона гривен.

Также профильный комитет рекомендовал правительству внести в проект госбюджета-2026 ряд изменений. Среди основных предложений – увеличение финансирования оборонного сектора, повышение зарплат для педагогов и ученых, а также дополнительные средства на медицину, поддержку бизнеса и внутренне перемещенных лиц.