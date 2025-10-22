Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

48,47

--0,19

Наличный курс:

USD

41,90

41,83

EUR

48,97

48,83

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2026 год: как голосовали за поправки

бюджет
Верховная Рада приняла проект госбюджета / Shutterstock

Сегодня, 22 октября, Верховная Рада поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2026 год. Документ определяет основные направления финансирования – от национальной безопасности до социальной поддержки и экономического обновления. За – 256 голосов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя финансового комитета ВР Ярослав Железняк (№14000).

"Далее его по этим "Выводам и предложениям", которые стали "Бюджетными выводами" до ноября прорабатывает правительство, возвращает в Раду, и дальше до середины ноября должно состояться голосование бюджета в целом", - написал он.

Рассмотрение поправок и голосование

Народные депутаты приступили к рассмотрению проекта государственного бюджета Украины на следующий год 21 октября. Он стартовал с обсуждения, после чего парламент принял за основу проект постановления о выводах и предложениях к проекту закона о госбюджете.

Согласно проекту, доходы государственного бюджета составят 2,4 трлн грн, что на 446,8 млрд грн (18,8%) больше по сравнению с 2025 годом. Расходы — 4,8 трлн, что на 415 млрд больше по сравнению с 2025 годом.

В то же время, как отметила председатель Комитета по бюджету Роксолана Подласа, комитет предлагал правительству внести в проект следующие поправки, в частности:

  • рассмотреть возможность увеличения расходов на оборону;
  • разработать новую модель оплаты труда педагогов средней школы с тем, чтобы учителя реально ощутили повышение на 50%;
  • принять меры по повышению с 1 января 2026 уровня оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников учреждений высшего образования;
  • увеличить расходы на обеспечение жильем ВПЛ.

Пресс-служба Верховной Рады сообщает, что в первом чтении приняты расходы на оборону и безопасность в размере 2,8 трлн. Это 27,2% к ВВП (+168,6 млрд до 2025 года).

Расходы на:

  • социальную защиту – 467,1 млрд грн (+45 млрд грн);
  • образование – 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн);
  • здравоохранение – 258 млрд грн (+38,2 млрд грн);
  • поддержку экономики – 41,5 млрд грн;
  • науку – 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн);
  • ветеранскую политику – 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн).

Народные депутаты рассматривали поправки почти до полуночи: вчера удалось пройти 3276 из 3339. Сегодня, 22 октября, они продолжили рассмотрение.

Первой поставили поправку №1061 о продлении льготы на электрокары еще на один год, то есть до 2027 года. Она набрала 248 голосов. Решение не окончательно, в ноябре правительство должно подать финальный текст.

Поправка №1009 и №1007 по лекарствам и аптекам не прошли в рамках Бюджетных предложений. Поправка №2642 – средства на политические партии (865,5 млн грн) перенаправить на обеспечение ВСУ – тоже провалилась.

Какие еще поправки провалились:

  • №521 по изъятию из местных бюджетов 20% платы за предоставление органами МВД админуслуг по парковке транспортных средств и перевозке опасных грузов (309,9 млн грн) на организацию предоставления таких админуслуг органами МВД;
  • №522 о передаче 20% стоимости оформления паспортов и других документов (535,5 млн грн) от госпредприятий Миграционной службы самой Миграционной службе для использования на развитие Демографического реестра;
  • №830 – остатки средств образовательной субвенции на 1 января 2026 года поднять на спецфонд Минобразования с последующим распределением этих средств на мероприятия в сфере образования;
  • №899 (но были приняты аналогичные №903 и №906) – восстановление нормы, требующей от органов прокуратуры внесения на депозитный счет суда стоимости истребованного недвижимого имущества;
  • №1002 – рассмотреть возможность компенсации работникам БЭБ НДФЛ, уплаченного с их денежного довольствия;
  • №1238 – плюс 200 млн грн на противоэпизоотические мероприятия (вакцины для животных);
  • №1353 – плюс 2 млн грн Украинскому гидрометеорологическому центру;
  • №1442 – плюс 200 млн грн на гранты для строительства овоще- и картофелехранилищ;
  • №1485 – пересмотреть объединение бюджетных программ Минэкономики, в частности, Госводагентства;
  • №1534 – плюс 35 млн грн Дипломатической академии (кроме расходов на оплату труда);
  • №1873 – передать Минздраву публичные инвестпроекты ГУД и НАМН (Национальной академии медицинских наук);
  • №2256 – плюс 54,9 млн грн для централизованной закупочной организации Агентства восстановления;
  • №3234 – плюс 188,3 млн грн для строительства котельной в школе Кольчинского сельсовета;
  • №3333 – плюс 390 млн грн на реконструкцию стадиона "Авангард" в Киеве.

"Еще раз не означает, что это окончательная редакция (правительство может принять другое решение), но пока так", — пояснил Железняк.

Глава финансового комитета Даниил Гетманцев перечислил ряд поправок, которые депутаты учли во время голосования:

  • увеличение зарплат учителям;
  • увеличение зарплат преподавателям вузов;
  • программа ассистентов для семей с детьми с инвалидами;
  • плюс 2 млрд грн на разминирование;
  • строительство детской областной больницы в Харькове;
  • деньги на релокацию вузов из зоны боевых действий;
  • дополнительные деньги от налога на сверхприбыль банков;
  • 1 млрд грн на программу страхования военных рисков;
  • 4% НДФЛ в местные бюджеты и т.д.

Что известно о госбюджете-2026

15 сентября Кабинет министров принял проект государственного бюджета Украины на 2026 год и передал его на рассмотрение Верховной Рады.

В этом году народные депутаты установили рекорд по количеству внесенных правок в проект бюджета — было подано 3339 поправок, что более чем на 59% больше, чем в прошлом.

Бюджетный комитет Верховной Рады обработал 3339 поправок в проект госбюджета-2026. По словам главы комитета Роклосалы Подласой, ориентировочная стоимость поправок превышает 7,1 триллиона гривен.

Также профильный комитет рекомендовал правительству внести в проект госбюджета-2026 ряд изменений. Среди основных предложений – увеличение финансирования оборонного сектора, повышение зарплат для педагогов и ученых, а также дополнительные средства на медицину, поддержку бизнеса и внутренне перемещенных лиц.

Автор:
Ольга Опенько