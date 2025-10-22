- Категория
Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2026 год: как голосовали за поправки
Сегодня, 22 октября, Верховная Рада поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2026 год. Документ определяет основные направления финансирования – от национальной безопасности до социальной поддержки и экономического обновления. За – 256 голосов.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя финансового комитета ВР Ярослав Железняк (№14000).
"Далее его по этим "Выводам и предложениям", которые стали "Бюджетными выводами" до ноября прорабатывает правительство, возвращает в Раду, и дальше до середины ноября должно состояться голосование бюджета в целом", - написал он.
Рассмотрение поправок и голосование
Народные депутаты приступили к рассмотрению проекта государственного бюджета Украины на следующий год 21 октября. Он стартовал с обсуждения, после чего парламент принял за основу проект постановления о выводах и предложениях к проекту закона о госбюджете.
Согласно проекту, доходы государственного бюджета составят 2,4 трлн грн, что на 446,8 млрд грн (18,8%) больше по сравнению с 2025 годом. Расходы — 4,8 трлн, что на 415 млрд больше по сравнению с 2025 годом.
В то же время, как отметила председатель Комитета по бюджету Роксолана Подласа, комитет предлагал правительству внести в проект следующие поправки, в частности:
- рассмотреть возможность увеличения расходов на оборону;
- разработать новую модель оплаты труда педагогов средней школы с тем, чтобы учителя реально ощутили повышение на 50%;
- принять меры по повышению с 1 января 2026 уровня оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников учреждений высшего образования;
- увеличить расходы на обеспечение жильем ВПЛ.
Пресс-служба Верховной Рады сообщает, что в первом чтении приняты расходы на оборону и безопасность в размере 2,8 трлн. Это 27,2% к ВВП (+168,6 млрд до 2025 года).
Расходы на:
- социальную защиту – 467,1 млрд грн (+45 млрд грн);
- образование – 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн);
- здравоохранение – 258 млрд грн (+38,2 млрд грн);
- поддержку экономики – 41,5 млрд грн;
- науку – 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн);
- ветеранскую политику – 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн).
Народные депутаты рассматривали поправки почти до полуночи: вчера удалось пройти 3276 из 3339. Сегодня, 22 октября, они продолжили рассмотрение.
Первой поставили поправку №1061 о продлении льготы на электрокары еще на один год, то есть до 2027 года. Она набрала 248 голосов. Решение не окончательно, в ноябре правительство должно подать финальный текст.
Поправка №1009 и №1007 по лекарствам и аптекам не прошли в рамках Бюджетных предложений. Поправка №2642 – средства на политические партии (865,5 млн грн) перенаправить на обеспечение ВСУ – тоже провалилась.
Какие еще поправки провалились:
- №521 по изъятию из местных бюджетов 20% платы за предоставление органами МВД админуслуг по парковке транспортных средств и перевозке опасных грузов (309,9 млн грн) на организацию предоставления таких админуслуг органами МВД;
- №522 о передаче 20% стоимости оформления паспортов и других документов (535,5 млн грн) от госпредприятий Миграционной службы самой Миграционной службе для использования на развитие Демографического реестра;
- №830 – остатки средств образовательной субвенции на 1 января 2026 года поднять на спецфонд Минобразования с последующим распределением этих средств на мероприятия в сфере образования;
- №899 (но были приняты аналогичные №903 и №906) – восстановление нормы, требующей от органов прокуратуры внесения на депозитный счет суда стоимости истребованного недвижимого имущества;
- №1002 – рассмотреть возможность компенсации работникам БЭБ НДФЛ, уплаченного с их денежного довольствия;
- №1238 – плюс 200 млн грн на противоэпизоотические мероприятия (вакцины для животных);
- №1353 – плюс 2 млн грн Украинскому гидрометеорологическому центру;
- №1442 – плюс 200 млн грн на гранты для строительства овоще- и картофелехранилищ;
- №1485 – пересмотреть объединение бюджетных программ Минэкономики, в частности, Госводагентства;
- №1534 – плюс 35 млн грн Дипломатической академии (кроме расходов на оплату труда);
- №1873 – передать Минздраву публичные инвестпроекты ГУД и НАМН (Национальной академии медицинских наук);
- №2256 – плюс 54,9 млн грн для централизованной закупочной организации Агентства восстановления;
- №3234 – плюс 188,3 млн грн для строительства котельной в школе Кольчинского сельсовета;
- №3333 – плюс 390 млн грн на реконструкцию стадиона "Авангард" в Киеве.
"Еще раз не означает, что это окончательная редакция (правительство может принять другое решение), но пока так", — пояснил Железняк.
Глава финансового комитета Даниил Гетманцев перечислил ряд поправок, которые депутаты учли во время голосования:
- увеличение зарплат учителям;
- увеличение зарплат преподавателям вузов;
- программа ассистентов для семей с детьми с инвалидами;
- плюс 2 млрд грн на разминирование;
- строительство детской областной больницы в Харькове;
- деньги на релокацию вузов из зоны боевых действий;
- дополнительные деньги от налога на сверхприбыль банков;
- 1 млрд грн на программу страхования военных рисков;
- 4% НДФЛ в местные бюджеты и т.д.
Что известно о госбюджете-2026
15 сентября Кабинет министров принял проект государственного бюджета Украины на 2026 год и передал его на рассмотрение Верховной Рады.
В этом году народные депутаты установили рекорд по количеству внесенных правок в проект бюджета — было подано 3339 поправок, что более чем на 59% больше, чем в прошлом.
Бюджетный комитет Верховной Рады обработал 3339 поправок в проект госбюджета-2026. По словам главы комитета Роклосалы Подласой, ориентировочная стоимость поправок превышает 7,1 триллиона гривен.
Также профильный комитет рекомендовал правительству внести в проект госбюджета-2026 ряд изменений. Среди основных предложений – увеличение финансирования оборонного сектора, повышение зарплат для педагогов и ученых, а также дополнительные средства на медицину, поддержку бизнеса и внутренне перемещенных лиц.