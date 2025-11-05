Правительство подготовило проект госбюджета-2026 ко второму чтению: что изменится

5 ноября Кабинет министров завершил подготовку проекта Государственного бюджета на 2026 год ко второму чтению в Верховной Раде. Все изменения внесены на основе трех ключевых приоритетов: безопасность, оборона и социальная устойчивость.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

По ее словам, весь объем собственных поступлений будет направлен на нужды сил обороны. В то же время, заложены средства на повышение зарплат медикам и педагогам.

Основные изменения перед вторым чтением

Общий объем доходов бюджета увеличится на 27,8 млрд. грн. До этого они составили 2,4 трлн. грн., что на 446,8 млрд. грн. (18,8%) больше по сравнению с 2025 годом. Расходы — 4,8 трлн, что на 415 млрд больше по сравнению с 2025 годом. Основным источником дополнительных поступлений станет повышение ставки налога на прибыль для банков с 25 до 50%.

Расходная часть вырастет на 33,6 млрд. грн. Из этой суммы:

18,9 млрд грн направят в резервный фонд

6,6 млрд грн выделят на поэтапное повышение зарплат педагогам за год на 50%

Важным изменением явилось расширение круга получателей повышенных зарплат в образовательной сфере. Теперь увеличение зарплаты коснется не только школьных учителей, но и преподавателей высшего образования и профессиональных колледжей.

Министерство финансов уточнило ключевые параметры

В Минфине добавили, что расходы госбюджета возрастут на 33,6 млрд грн, а предельный объем дефицита увеличится на 5,8 млрд грн.

Дополнительные доходы ожидаются благодаря повышению ставки налога на прибыль банков с 25% до 50% (законопроект №14097), что обеспечит около 30 млрд. грн. Еще 4,3 млрд грн будут направлены в спецфонд госбюджета за счет части этого налога, которая ранее поступала в местные бюджеты.

Среди других источников роста доходов – увеличение дивидендов ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" (+1,3 млрд грн). В то же время грант Всемирного банка на 5 млрд грн в рамках проекта RELINC заменен льготным ссудой, гарантированной Еврокомиссией в рамках Ukraine Facility.

Рост расходов связан с уточнением приоритетных направлений финансирования.

В частности:

Резервный фонд - +18,9 млрд грн (в общей сложности 54,5 млрд грн);

Оплата труда преподавателей - +6,6 млрд грн (в общей сложности 190,5 млрд грн), что позволит повысить зарплаты учителям, преподавателям ЗВО и колледжей на 50% в течение года;

Публичные инвестиционные проекты - +4,3 млрд грн (в общей сложности 107,2 млрд грн), включая обновление пассажирского подвижного состава;

Государственная жилищная политика - +1,3 млрд грн (в общей сложности 46,5 млрд грн).

Также предусмотрено возвращение в бюджет 1,4 млрд грн, ранее внесенных в уставный капитал ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" и неиспользованных по назначению.

17 октября Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал правительству внести в проект госбюджета-2026 ряд изменений. Среди ключевых предложений были увеличение расходов на оборону, повышение зарплат педагогов и ученых, дополнительные средства на медицинское обеспечение и поддержку бизнеса и ВПЛ.

22 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2026 год. Документ определяет основные направления финансирования – от национальной безопасности до социальной поддержки и экономического обновления. За – 256 голосов.

В целом, в этом году народные депутаты установили рекорд за количеством внесенных правок в проект бюджета — было подано 3339 поправок, что более чем на 59% больше, чем в прошлом.

Бюджетный комитет Верховной Рады обработал 3339 поправок в проект госбюджета-2026. По словам главы комитета Роклосалы Подласой, ориентировочная стоимость поправок превышает 7,1 триллиона гривен.