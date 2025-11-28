Запланована подія 2

Зеленский ожидает от правительства "три вещи": бюджет-2026, кадровые решения и оценку министров

Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский / Офис президента

28 ноября президент Владимир Зеленский в вечернем обращении подчеркнул, что Кабинет министров вместе с Верховной Радой должны принять важные решения для Украины: бюджет на 2026 год, кадровые решения по кандидатурам на министров энергетики и юстиции и оценку действующих министров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Зеленского.

"Я рассчитываю, что премьер-министр Юлия Свириденко вместе с народными депутатами в диалоге и единстве обеспечит Украине три вещи. Самое главное - принять бюджет 26-го года, то есть способность нашего государства защищаться, обеспечивать оборону, обеспечивать все социальные выплаты и необходимую устойчивость. Это то, что нужно людям", - сказал он в вечернем обращении в пятницу.

Президент также добавил, что ожидает согласования кандидатур министров энергетики и юстиции, а также должным образом оценить действующих министров.

"Действующих министров нужно оценить так, чтобы сделать абсолютно четкие выводы, соответствуют ли действующие чиновники вызовам и этой зимой, и этой войной", - пояснил он.

Напомним, 19 ноября Верховная Рада уволила министра юстиции Германа Галущенко, ранее занимавшего должность министра энергетики.

В тот же день парламент уволил Светлану Гринчук с должности министра энергетики.

Они были уволены после того, как их имена фигурировали в масштабном коррупционном расследовании НАБУ и САП по делу "Энергоатома" — расследованию, разоблачившему масштабную схему с откатами .

Что касается государственного бюджета на 2026 год, то 5 ноября Кабинет министров завершил подготовку проекта ко второму чтению в Верховной Раде. Все изменения были внесены на основе трех ключевых приоритетов: безопасность, оборона и социальная устойчивость.

Автор:
Татьяна Ковальчук