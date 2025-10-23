Госбюджет-2026 прошел первое чтение: ключевые показатели и экспертное мнение

22 октября 2025 Верховная Рада приняла в первом чтении проект государственного бюджета Украины на 2026 год. За документ проголосовали 256 депутатов. Он устанавливает основные финансовые параметры на следующий год и фиксирует приоритеты в обороне, социальной сфере, образовании и мерах по поддержке бизнеса.

Издание Delo.ua собрало основные показатели и узнало экспертное мнение по главному финансовому документу.

Ключевые параметры госбюджета-2026

Согласно правительственному проекту, в 2026 году предусмотрены доходы в сумме около 2,8 трлн грн и расходы на уровне 4,8 трлн грн, то есть дефицит составит около 2 трлн грн. Значительную часть планируется покрыть международной финансовой помощью.

Среди основных положений:

Зарплаты учителей возрастут в два этапа: с 1 января на 30%, с 1 сентября еще на 20%. С 1 января 2026 года средняя зарплата педагогов повысится до 21 707 грн, а с 1 сентября — до 25 037 грн.

Минимальная заработная плата установлена на уровне 8647 грн, средняя зарплата в 2026 году составит 30032 грн, прожиточный минимум - 3209 грн, минимальная пенсия - 2595 грн.

Медицинская сфера получит 258 млрд грн, в том числе на Программу медицинских гарантий – 191,6 млрд грн, что на 16 млрд больше, чем в текущем году.

Социальные льготы и субсидии на жилищно-коммунальные услуги предусмотрены на уровне 42,3 млрд грн, которые будут выделены для оказания государственной поддержки для 2,7 млн домохозяйств.

Для местных общин оставлена возможность зачисления 4% НДФЛ в местные бюджеты.

Проект бюджета также предусматривает стабильность в макропоказателях: средний курс доллара в 2026 году составит 45,7 грн/доллар, курс евро — 49,4 грн/евро, прогноз роста реального ВВП на 2,4%, инфляция (декабрь к декабрю) — на уровне 9,9%, а показатель отношения государственного и гарантированного долга.

Что говорят эксперты о госбюджете на 2026 год

Народный депутат Ярослав Железняк в своем видеообращении на YouTube отметил, что документ в целом отвечает потребностям военного времени, однако отдельные статьи расходов вызывают вопросы о целесообразности.

Политик подчеркнул, что во время войны каждая бюджетная гривна должна работать максимально эффективно, поэтому некоторые программы не выглядят приоритетными в нынешних условиях.

"Что касается того, что мы потратим в том же бюджете деньги на стратегические коммуникации, дороги, 1 млрд грн на создание какой-то рабочей группы, на любые другие кэшбеки, и все остальное по 4-5 млрд грн, то оно выглядит нелогичным", - отметил Ярослав Железняк.

Кроме этого, редакция Delo.ua пообщалась с координатором экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированным экспертом "CASE Украина" Олегом Гетманом, чтобы оценить сбалансированность проекта бюджета и определить, какие направления наиболее эффективны и где еще остаются резервы для оптимизации.

Эксперт пояснил, что, как и в предыдущие годы, Украина остается в состоянии большого дефицита бюджета – более 2 трлн грн, но эта разница фактически покрывается международной поддержкой в размере примерно 40 млрд долларов.

"У нас последние все военные бюджеты имеют яростный дефицит, если брать только наше поступление по налогам и сборам. Но сейчас это средства международных партнеров, которые идут нам в виде грантов, макрофина, дешевых кредитов и другой помощи. Поэтому бюджет сходится в ноль с учетом этой помощи", - пояснил Олег Гетман.

Он также добавляет, что деньги поступят от программы ERA – безвозвратной помощи за счет замороженных российских средств, а также от программы Ukraine Facility.

Основным приоритетом Олег Гетман назвал финансирование обороны, которое остается наиболее эффективным направлением государственных расходов. В то же время, по словам эксперта, реального роста оборонного бюджета в реальном измерении не произошло, ведь из-за инфляции фактическое увеличение минимально.

"Наш оборонный бюджет немного увеличился в гривневом измерении, но если взять в реальном измерении с учетом инфляции, то фактического роста практически нет. Хотя, пожалуй, в следующем году будут дополнительные перераспределения и оборонный бюджет будет еще увеличиваться", — рассказывает эксперт.

Олег Гетман также обратил внимание на отдельные программы, которые можно было бы пересмотреть, чтобы усилить финансирование безопасности или аналитических органов, таких как Бюро экономической безопасности, чей бюджет остался без изменений.

"Есть еще несколько малоэффективных позиций на примерно 20 миллиардов грн, которые можно было бы срезать и перенаправить на оборону. Также эти средства можно было бы добавить в финансирование Бюро экономической безопасности, которое после перезагрузки нуждается в ресурсах для развития", — отметил эксперт.

По словам Олега Гетмана, в целом документ выглядит сбалансированным и профессионально подготовленным, что свидетельствует о качественной работе правительства.

"Если брать совокупно, бюджет достаточно профессиональный, сбалансированный где-то на 98%. Но вот эти 2% — это то, что еще можно было бы подкорректировать, убрав неэффективные расходы и добавив финансирование для приносящих результат секторов", — подытожил Олег Гетман.

Отметим, что перечисленные показатели проекта госбюджета не являются окончательными. Ко второму чтению и окончательному принятию некоторые цифры могут быть изменены.