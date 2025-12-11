ЄС виділяє Україні €2,3 млрд за програмою Ukraine Facility після виконання більшості індикаторів

Європейський Союз ухвалив виділення Україні траншу у €2,3 млрд за програмою Ukraine Facility за підсумками третього кварталу 2025 року. Україна виконала 8 із 10 ключових індикаторів Плану України, підтвердивши відданість реалізації реформ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

ЄС ухвалив виділення Україні траншу

У третьому кварталі реалізовано важливі кроки спрямовані на управління державними фінансами, зелений перехід та охорону довкілля, оптимізацію бізнес-середовища, фінансових ринків та судової системи. Зокрема, це кроки у таких сферах реформ:

Удосконалення управління державними інвестиціями.

Кліматична політика.

Розбудова циркулярної економіки.

Гармонізація законодавства та стандартів з Європейським Союзом.

Зниження державної частки у банківському секторі.

Покращення планування та забезпечення оптимальних умов для залучення стратегічних інвесторів.

Посилення підзвітності, доброчесності та професіоналізму судової влади.

"Схвалене сьогодні рішення Ради ЄС є свідченням того, що наша послідовність у впровадженні реформ дає конкретні результати та гарантує подальшу фінансову підтримку", — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Міністерство економіки України, виконуючи роль Національного координатора Плану України в рамках програми Ukraine Facility, продовжує здійснювати системний моніторинг виконання ключових індикаторів та подавати квартальні звіти до Європейської Комісії.

Рішення Ради ЄС стало фінальним етапом процедури погодження, після чого кошти будуть перераховані до державного бюджету. Очікується, що транш надійде до кінця грудня 2025 року.

Довідково:

Ukraine Facility - програма фінансової підтримки України від ЄС на суму 50 млрд євро, спрямована на макроекономічну стабільність, модернізацію, відбудову та прискорення європейської інтеграції України у 2024–2027 роках. Фінансування надається траншами після підтвердження виконання Україною узгоджених структурних індикаторів.

У 2025 році Україна вже отримала фінансування на суму 8,35 млрд євро, що стало можливим завдяки системному виконанню заходів, передбачених Планом України в межах програми.

Нагадаємо, наприкінці вересня уряд України затвердив новий розділ правил публічних закупівель за кошти програми Ukraine Facility від ЄС, що забезпечує відповідність міжнародним зобов’язанням та підвищує ефективність використання коштів на відновлення й розвиток країни.