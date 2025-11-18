Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Нові можливості для оборонного сектору: ЄС розширює Ukraine Facility на технології подвійного призначення

військовий ЗСУ, дрон
ЄС розширює Ukraine Facility на технології подвійного призначення. / Сухопутні війська ЗСУ

Європейський Союз вперше ухвалив рішення про розширення програми Ukraine Facility, включивши до неї підтримку технологій подвійного призначення (dual-use). Раніше цей критично важливий для України напрямок не підлягав фінансуванню в межах програми.

Повідомляє Delo.ua з посилання на пресслужбу Міністерства оборони України.

Заступниця міністра Ганна Гвоздяр під час виставки Rebuild Ukraine Expo у Варшаві: "Розширення Ukraine Facility на технології подвійного призначення – це результат кількох місяців спільної роботи України та ЄС. Він відкриває доступ до фінансового ресурсу, в першу чергу на суму в понад 140 млн євро, який ЄС спрямує з Ukraine Investment Framework на кредити та гранти для компаній".

Завдяки цьому рішенню, українські виробники зможуть отримати підтримку на розробку та масштабування:

  • сучасних навігаційних та комунікаційних систем; 
  • дронів нового покоління; 
  • аерокосмічних технологій.

Під час панельної дискусії та зустрічей із представниками Європейської Комісії, зокрема з Анною Ярош-Фріс та Орестом Токачем, обговорювалися практичні питання реалізації цього інструменту та потенційні обсяги фінансування. Було наголошено, що підтримка критичних "dual-use" технологій є спільним інтересом України та ЄС.

Український сектор подвійного призначення демонструє високу динаміку: лише минулого року понад три тисячі підприємств виготовили такої продукції на суму 5,5 млрд євро.

Раніше повідомлялося, що Україна стала наддержавою у сфері безпілотників, виробляючи мільйони одиниць для ударів по цілях РФ. 

Автор:
Тетяна Ковальчук
