Новини
Дата публікації
Понад 100 зразків озброєння та військової техніки поповнили арсенал ЗСУ за місяць

ЗСУ
Арсенал ЗСУ поповнили понад 100 зразків нового українського озброєння / Міноборони

У жовтні Міноборони України значно збільшило допуск нового вітчизняного озброєння та військової техніки до експлуатації: понад сто нових зразків поповнили арсенал Сил оборони, перевершивши показники попередніх двох місяців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зокрема, йдеться про безпілотні авіаційні комплекси різного призначення, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та нові зразки артилерійських снарядів великого калібру.

Крім того, вітчизняні виробники вже надали технічне рішення для посилення ударних спроможностей авіації.  

У переліку збройових новинок жовтня також оптичні пристрої різного призначення, автомототехніка, наземні роботизовані комплекси, тренажери, спеціальний бронеавтомобіль тощо.

Як зазначив заступник Міністра оборони Юрій Мироненко, необхідно підтримувати швидку реакцію українських виробників на запити фронту шляхом масштабування виробничих потужностей і забезпечення безперебійних постачань.  

Нагадаємо, у жовтні Кабмін ухвалив рішення, яке значно спрощує та прискорює процес закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та їхніх складових для потреб фронту.

Автор:
Тетяна Бесараб