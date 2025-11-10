Более 100 образцов вооружения и военной техники пополнили арсенал ВСУ за месяц

В октябре Минобороны Украины значительно увеличило допуск нового отечественного вооружения и военной техники к эксплуатации: более ста новых образцов пополнили арсенал Сил обороны, превзойдя показатели предыдущих двух месяцев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В частности, речь идет о беспилотных авиационных комплексах различного назначения, системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и новых образцах артиллерийских снарядов большого калибра.

Кроме того, отечественные производители уже предоставили техническое решение по усилению ударных способностей авиации.

В списке оружейных новинок октября также оптические устройства разного назначения, автомототехника, наземные роботизированные комплексы, тренажеры, специальный бронеавтомобиль и т.д.

Как отметил заместитель Министра обороны Юрий Мироненко, необходимо поддерживать скорую реакцию украинских производителей на запросы фронта путем масштабирования производственных мощностей и обеспечения бесперебойных поставок.

Напомним, в октябре Кабмин принял решение, значительно упрощающее и ускоряющее процесс закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и их составляющих для нужд фронта.