Упрощение закупок для фронта: военные части смогут напрямую покупать дроны и РЭБ

РЕБ
Кабмин разрешил военным направления покупать дроны и комплектующие / Минобороны

Кабмин принял решение, значительно упрощающее и ускоряющее процесс закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и их составляющих для нужд фронта. Изменения были инициированы Министерством обороны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны .

"Решение поможет обеспечить подразделения ВСУ необходимыми БПЛА и РЭБ быстрее и эффективнее, что усилит боеспособность сил обороны", — прокомментировал Министр обороны Денис Шмыгаль.

Прямые закупки

Ключевое изменение состоит в том, что теперь военные части смогут напрямую закупать не только готовые системы, но и их составные части, такие как:

  • электродвигатели;
  • аккумуляторы;
  • другие унифицированные комплектующие.

Ранее процесс закупки компонентов дронов и РЭБ был усложнен необходимостью для поставщиков собирать полный пакет документов на каждое кодифицированное изделие.

После принятия Кабмином изменений в Порядок осуществления закупок беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня отечественного производства и их составных частей, эти препятствия снимаются.

Заметим, что Минобороны активно цифровизирует систему оборонных закупок. В рамках этого процесса идет разработка информационно-коммуникационной системы для поддержания государственного гарантирования качества продукции оборонно-промышленного комплекса.

Автор:
Татьяна Бессараб