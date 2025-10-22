- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Упрощение закупок для фронта: военные части смогут напрямую покупать дроны и РЭБ
Кабмин принял решение, значительно упрощающее и ускоряющее процесс закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и их составляющих для нужд фронта. Изменения были инициированы Министерством обороны.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны .
"Решение поможет обеспечить подразделения ВСУ необходимыми БПЛА и РЭБ быстрее и эффективнее, что усилит боеспособность сил обороны", — прокомментировал Министр обороны Денис Шмыгаль.
Прямые закупки
Ключевое изменение состоит в том, что теперь военные части смогут напрямую закупать не только готовые системы, но и их составные части, такие как:
- электродвигатели;
- аккумуляторы;
- другие унифицированные комплектующие.
Ранее процесс закупки компонентов дронов и РЭБ был усложнен необходимостью для поставщиков собирать полный пакет документов на каждое кодифицированное изделие.
После принятия Кабмином изменений в Порядок осуществления закупок беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня отечественного производства и их составных частей, эти препятствия снимаются.
Заметим, что Минобороны активно цифровизирует систему оборонных закупок. В рамках этого процесса идет разработка информационно-коммуникационной системы для поддержания государственного гарантирования качества продукции оборонно-промышленного комплекса.