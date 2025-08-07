Запланована подія 2

Минобороны допустило к эксплуатации более 40 украинских беспилотных авиационных комплексов

За июль 2025 года Министерство обороны допустило к использованию в ВСУ более 40 новых беспилотных авиационных комплексов. Все эти дроны были разработаны и производятся в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По данным главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, среди допущенных к эксплуатации в июле преобладают FPV-беспилотники с разными характеристиками.

В общей сложности с начала 2025 года оборонное ведомство кодифицировало 320 беспилотных авиационных комплексов и почти все они – украинского производства. Это больше, чем за весь прошлый год.

В 2024 году было кодифицировано чуть более 280 украинских воздушных беспилотников.

Ранее сообщалось, что в течение июля 2025 Минобороны позволило использовать в Силах обороны   около 140 новых образцов оружия и военной техники. Более 85% из них были произведены в Украине.

Напомним, АОЗ планирует в следующем году заключать большинство контрактов с отечественными производителями. В прошлом году контрактов с отечественным производителем у АОЗ было меньше половины. В текущем году их уже более 70%.

Автор:
Татьяна Бессараб