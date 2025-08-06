Минобороны кодифицировало полсотни новых украинских боеприпасов за июль

В июле 2025 года Министерство обороны утвердило и разрешило использовать в Силах обороны 50 новых боеприпасов. Все эти боеприпасы украинского производства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

По данным главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, среди 50 новых боеприпасов, допущенных к эксплуатации в июле, преобладают кумулятивные и инженерные.

Также список включает в себя новейшие фугасные, обломочные и термобарические боеприпасы, предназначенные для использования беспилотными летательными аппаратами.

Всего с начала 2025 года оборонное ведомство кодифицировало около 160 новых боеприпасов украинского производства. Это почти столько же, сколько за весь 2024 год – в прошлом году было кодифицировано около 170 новых боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в течение июля 2025 Минобороны позволило использовать в Силах обороны около 140 новых образцов оружия и военной техники. Более 85% из них были произведены в Украине.

Напомним, АОЗ планирует в следующем году заключать большинство контрактов с отечественными производителями. В прошлом году контрактов с отечественным производителем у АОЗ было меньше половины. В текущем году их уже более 70%.