Кабмин упорядочил производство и закупку взрывчатых веществ и боеприпасов: принято постановление

Кабинет министров упорядочил производство, закупку и поставку взрывчатых веществ и боеприпасов для нужд сил обороны в условиях военного положения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Соответствующее постановление № 902 от 16 июля 2025 года "Некоторые вопросы производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов" было принято на заседании Правительства.

Что предполагает постановление

Отмечается, что документ утверждает порядок производства, закупки и поставки этих материалов, определяя четкие алгоритмы и механизмы для таких процедур. Также внесли изменения в другие постановления, чтобы согласовать их с новым Порядком.

Постановление №902 также отмечает, что предприятия, уже получившие статус производителя боеприпасов и взрывчатых веществ по Порядку реализации экспериментального проекта (утвержденного постановлением КМУ №763), продолжают свою деятельность. Это гарантирует бесперебойность уже начатых производственных процессов.

Другие ключевые положения постановления:

Все свидетельства хранения взрывчатых материалов военного назначения, выданные ранее согласно постановлению №763, продолжают свое действие на период действия нового Порядка. Производителям боеприпасов и взрывчатых веществ не нужно проходить бюрократические процедуры снова.

Важное уточнение – любые взрывчатые материалы промышленного назначения (даже охотничий прах), используемые для создания боеприпасов для сил обороны, классифицируются как взрывные материалы военного назначения. Это упрощает их обращение и использование в оборонном производстве.

Правительство устранило административные барьеры для производителей боеприпасов. Это позволяет предприятиям, имеющим необходимые технологии и компетенции, оперативно развертывать производство боеприпасов, взрывчатых веществ и других средств поражения.

Напомним, АОЗ планирует в следующем году заключать большинство контрактов с отечественными производителями. В прошлом году контрактов с отечественным производителем у АОЗ было меньше половины. В текущем году их уже более 70%. В настоящее время единственной нишей в поставке, преимущественно остающейся за иностранными поставщиками, являются боеприпасы. Однако украинский оборонно-промышленный комплекс постепенно увеличивает мощности и в этом направлении.