Кабмін впорядкував виробництво та закупівлю вибухових речовин і боєприпасів: ухвалено постанову

Кабінет міністрів впорядкував виробництво, закупівлю та постачання вибухових речовин і боєприпасів для потреб Сил оборони в умовах воєнного стану.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Відповідну постанову № 902 від 16 липня 2025 року "Деякі питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин і боєприпасів" ухвалили на засіданні Уряду.

Що передбачає постанова

Зазначається, що документ затверджує Порядок виробництва, закупівлі та постачання цих матеріалів, визначаючи чіткі алгоритми та механізми для таких процедур. Також внесли зміни до інших постанов, щоб узгодити їх з новим Порядком.

Постанова № 902 також зазначає, що підприємства, які вже отримали статус виробника боєприпасів та вибухових речовин за Порядком реалізації експериментального проєкту (затвердженого постановою КМУ №763), продовжують свою діяльність. Це гарантує безперебійність уже розпочатих виробничих процесів.

Інші ключові положення постанови:

Усі свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів військового призначення, видані раніше відповідно до постанови №763, продовжують свою дію на період дії нового Порядку. Виробникам боєприпасів та вибухових речовин не потрібно проходити бюрократичні процедури знову.

Важливе уточнення – будь-які вибухові матеріали промислового призначення (навіть мисливський порох), що використовуються для створення боєприпасів для Сил оборони, класифікуються як вибухові матеріали військового призначення. Це спрощує їх обіг та використання в оборонному виробництві.

Уряд усунув адміністративні бар'єри для виробників боєприпасів. Це дозволяє підприємствам, що мають необхідні технології та компетенції оперативно розгортати виробництво боєприпасів, вибухових речовин та інших засобів ураження.

Нагадаємо, АОЗ планує у наступному році укладати більшість контрактів з вітчизняними виробниками. Минулого року контрактів з вітчизняним виробником в АОЗ було менше половини. В поточному році їх вже більш як 70%. Наразі єдиною нішею в постачанні, яка переважно залишається за іноземними постачальниками, є боєприпаси. Однак український оборонно-промисловий комплекс поступово нарощує потужності і у цьому напрямі.