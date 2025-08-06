Міноборони кодифікувало пів сотні нових українських боєприпасів за липень

Протягом липня 2025 року Міністерство оборони затвердило та дозволило використовувати в Силах оборони 50 нових боєприпасів. Усі ці боєприпаси — українського виробництва.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

За даними головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, серед 50 нових боєприпасів, допущених до експлуатації в липні, переважають кумулятивні та інженерні.

Також список включає новітні фугасні, уламкові й термобаричні боєприпаси, призначені для використання безпілотними літальними апаратами.

Загалом з початку 2025 року оборонне відомство кодифікувало майже 160 нових боєприпасів українського виробництва. Це майже стільки ж, як за весь 2024 рік – торік було кодифіковано близько 170 нових боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що протягом липня 2025 року Міноборони дозволило використовувати у Силах оборони близько 140 нових зразків зброї та військової техніки. Понад 85% з них були виготовлені в Україні.

Нагадаємо, АОЗ планує у наступному році укладати більшість контрактів з вітчизняними виробниками. Минулого року контрактів з вітчизняним виробником в АОЗ було менше половини. В поточному році їх вже більш як 70%.