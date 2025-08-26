Запланована подія 2

Новая цифровая система повысит прозрачность оборонных закупок – Минобороны

МО запускает новую систему контроля качества ОПК / Минобороны

Министерство обороны Украины активно цифровизирует систему оборонных закупок. В рамках этого процесса идет разработка информационно-коммуникационной системы для поддержания государственного гарантирования качества продукции оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Цифровизация оборонных закупок

Новая цифровая система призвана повысить прозрачность оборонных закупок и укрепить доверие к отечественным производителям вооружения и военной технике.

Система поможет:

  • автоматизировать и унифицировать процессы государственного обеспечения качества продукции, сделав их более прозрачными;
  • повысит эффективность планирования, координации и контроля выполнения этих работ.

На сайте Министерства обороны в разделе "Деятельность – закупочная" заработала тестовая версия открытой части новой цифровой системы. Пользователи могут ознакомиться с:

  • основными направлениями и принципами работы системы государственного обеспечения качества;
  • актуальной законодательной базой в данной сфере;
  • стандартами НАТО серии AQAP, принятыми в Украине как военные стандарты.

Иноязычные версии стандартов с переводом на украинский можно получить, обратившись в Управление государственного гарантирования качества по электронному адресу [email protected].

Напомним, агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины приступило к первым закупкам FPV-дронов в рамках рамочных соглашений. Общая ожидаемая стоимость двух тендеров на платформе Prozorro превышает 3,3 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько