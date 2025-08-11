Запланована подія 2

Минобороны запустило прямые закупки подержанных транспортных средств для нужд ВСУ: что известно

автомобиль, военная ВСУ
Минобороны запустило прямые закупки подержанных ТС. / Сухопутные войска ВСУ

Министерство обороны Украины упростило процедуру закупок подержанной техники для нужд ВСУ. Теперь боевые подразделения смогут самостоятельно покупать пикапы, квадроциклы и мотоциклы для выполнения задач на передовой.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля.

"Теперь военные части, выполняющие боевые задания на фронте, смогут закупать подержанные транспортные средства по упрощенной процедуре. Речь идет прежде всего о пикапах, а также о квадроциклах и мотоциклах", — отметил Шмигаль.

По его словам, закупки будут производиться при наличии штатно-табельной потребности в технике максимально быстро и результативно.

Министр отметил, что теперь военные, находящиеся в самых горячих точках фронта, всегда будут иметь технические средства для успешного выполнения поставленных задач.

"Реализуем ключевой приоритет Министерства по обеспечению наших воинов всем необходимым", - добавил он.

Напомним, министр обороны Денис Шмигаль 22 июля во время совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины заявил, что в следующем году наше государство потребует не менее 120 млрд долларов на оборону.

Автор:
Татьяна Ковальчук