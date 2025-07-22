В следующем году Украина потребует минимум $120 млрд на оборону — Шмигаль

Министр обороны Денис Шмигаль 22 июля во время совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины заявил, что в следующем году наше государство потребует не менее 120 млрд долларов на оборону.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны.

По словам Шмыгаля, Украина уже работает над тем, чтобы привлечь половину этой суммы при поддержке союзников, а также ведет переговоры с членами ЕС и НАТО.

Он также рассказал о стратегических целях и приоритетах обороны Украины, определенных президентом Владимиром Зеленским: "Больше украинского оружия — 50% должно закупаться в Украине; больше иностранных предприятий, которые готовы сотрудничать с Украиной и работать в Украине; больше поставок оружия и нелетальной помощи, которую могут оказывать и нейтральные страны".

Шмигаль подчеркнул, что особый фокус будет нацелен на новых поставках "самых эффективных средств защиты нашего неба, в том числе способных сбивать баллистические цели".

По его словам, Украина нуждается в дополнительном финансировании для развития отечественной промышленности, в частности производства дронов: FPV, дальнобойных и перехватчиков.

"Со своей стороны мы готовы делиться с партнерами уникальным боевым опытом, технологиями и инновациями. Предлагаем союзникам создавать совместные предприятия, передавать лицензии и открывать производства в странах-партнерах", - заявил Шмигаль.

Напомним, оборонный бюджет Украины на 2025 год запланирован на уровне 2,23 трлн грн (свыше $53 млрд). То есть сумма, озвученная Шмыгалем на 2026 год, превышает нынешний бюджет в 2,2 раза.

Стоит отметить, вчера Шмигаль заявил, что Украине нужно $6 млрд, чтобы закрыть дефицит вооруженных закупок в этом году.