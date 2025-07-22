Наступного року Україна потребуватиме щонайменше $120 млрд на оборону — Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль 22 липня під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України заявив, що наступного року наша держава потребуватиме щонайменше 120 млрд доларів на оборону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони.

За словами Шмигаля, Україна вже працює над тим, щоб залучити половину цієї суми за підтримки союзників, а також веде перемовини з членами ЄС та НАТО.

Він також розповів про стратегічні цілі та пріоритети оборони України, визначені президентом Володимиром Зеленським: "Більше української зброї — 50% має закуповуватися в Україні; більше іноземних підприємств, які готові співпрацювати з Україною і працювати в Україні; більше поставок зброї та нелетальної допомоги, яку можуть надавати й нейтральні країни".

Шмигаль наголосив, що особливий фокус буде націлений на нових поставках "найефективніших засобів захисту нашого неба, зокрема тих, що здатні збивати балістичні цілі".

За його словами, Україна потребує додаткового фінансування для розвитку вітчизняної промисловості, зокрема виробництва дронів: FPV, далекобійних і перехоплювачів.

"Зі свого боку ми готові ділитися з партнерами унікальним бойовим досвідом, технологіями та інноваціями. Пропонуємо союзникам створювати спільні підприємства, передавати ліцензії й відкривати виробництва у країнах-партнерах", — заявив Шмигаль.

Нагадаємо, учора Шмигаль заявив, що Україні потрібно $6 млрд, щоб закрити цьогорічний дефіцит збройних закупівель.