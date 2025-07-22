Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,82

+0,07

EUR

48,79

+0,18

Готівковий курс:

USD

41,72

41,65

EUR

49,00

48,80

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Наступного року Україна потребуватиме щонайменше $120 млрд на оборону — Шмигаль

Денис Шмигаль
Шмигаль назвав необхідну суму на оборону наступного року. / Міністерство оборони України

Міністр оборони Денис Шмигаль 22 липня під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України заявив, що наступного року наша держава потребуватиме щонайменше 120 млрд доларів на оборону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони.

За словами Шмигаля, Україна вже працює над тим, щоб залучити половину цієї суми за підтримки союзників, а також веде перемовини з членами ЄС та НАТО.

Він також розповів про стратегічні цілі та пріоритети оборони України, визначені президентом Володимиром Зеленським: "Більше української зброї — 50% має закуповуватися в Україні; більше іноземних підприємств, які готові співпрацювати з Україною і працювати в Україні; більше поставок зброї та нелетальної допомоги, яку можуть надавати й нейтральні країни".

Шмигаль наголосив, що особливий фокус буде націлений на нових поставках "найефективніших засобів захисту нашого неба, зокрема тих, що здатні збивати балістичні цілі".

За його словами, Україна потребує додаткового фінансування для розвитку вітчизняної промисловості, зокрема виробництва дронів: FPV, далекобійних і перехоплювачів.

"Зі свого боку ми готові ділитися з партнерами унікальним бойовим досвідом, технологіями та інноваціями. Пропонуємо союзникам створювати спільні підприємства, передавати ліцензії й відкривати виробництва у країнах-партнерах", — заявив Шмигаль.

Нагадаємо, учора Шмигаль заявив, що Україні потрібно $6 млрд, щоб закрити цьогорічний дефіцит збройних закупівель.

Автор:
Тетяна Ковальчук