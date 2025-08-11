Минобороны допустило к эксплуатации 8 новых украинских боевых роботов

В июле 2025 г. Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны восемь новых наземных роботизированных комплексов (НРК).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны .

Все они – украинское производство, сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Большинство новых НРК предназначены для выполнения логистических и специальных задач, а также для эвакуации раненых. Среди июльских новинок есть универсальные многофункциональные платформы, способные работать в разных погодных условиях и преодолевать значительные дистанции.

Машины сконструированы на гусеничном или колесном шасси и оборудованы современными системами связи и передачи видео.

С начала 2025 года Минобороны уже допустило в эксплуатацию 40 наземных роботизированных комплексов, все – украинского производства. Для сравнения, в 2024 году было введено почти 60 НРК, а в 2023-м – 13.

В июне 2025 года Минобороны Украины кодифицировало более 120 новых образцов вооружения и военной техники (ОВТ), из которых более 100 изготовлены отечественными производителями. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла ВВТ.